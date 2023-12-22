Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Кэпиталз» одержали третью победу подряд.

Автором победного гола стал российский нападающий Александр Овечкин. Также в этой встрече он сделал голевую передачу.

«Вашингтон» набрал 38 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 28 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.

Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).

Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).

22 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.