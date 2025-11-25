«Вашингтон» и «Коламбус» сыграют в чемпионате НХЛ 25 ноября

«Вашингтон» и «Коламбус» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 25 ноября. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Коламбус»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

25 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Коламбус

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» провел 22 матча и набрал 24 очка, предыдущим соперником «Кэпиталз» была «Тампа-Бэй» (3:5). У «Коламбуса» 22 матча и 25 очков, в субботу «Блю Джекетс» уступили «Детройту» (3:4 ОТ).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 22 матча и набрал 20 (10+10) очков.