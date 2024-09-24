«Вашингтон»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Вашингтон» начинает юбилейный, 50-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Клуб из столицы США дебютировал в НХЛ в 1974 году и один раз в своей истории выиграл Кубок Стэнли (в 2018-м).

«Вашингтон» проведет первый матч в регулярном чемпионате-2024/25 в воскресенье, 13 октября. «Кэпиталз» стартуют на домашней арене «Кэпитал Уан» игрой против «Нью-Джерси» (начало — в 2.00 по московскому времени).

На первый выезд команда Александра Овечкина отправится после трех домашних игр. В воскресенье, 20 октября, столичный клуб снова встретится с «Нью Джерси» — на этот раз на льду его арены «Пруденшал-центр» в Ньюарке (стартовое вбрасывание — в 2.00 мск).

9 ноября «Вашингтон» проведет первый из четырех матчей регулярки с «Питтсбургом» и примет его на своей арене. Следующая встреча принципиальных соперников также пройдет в столице США — 19 января 2025 года. Две игры «Кэпиталз» и «Пингвинз» в Питтсбурге назначены на 22 февраля и 18 апреля. Именно на выезде в Пенсильванию «Кэпс» закроют регулярку из 82 матчей.

«Вашингтон» ждет насыщенный отрезок перед Новым годом. Столичная команда будет играть 29, 30 и 31 декабря (по московскому времени) — в гостях с «Торонто» и «Детройтом» и затем на своем льду с «Бостоном». Первый матч в 2025 году обладатели Кубка Стэнли-2018 проведут 3 января на домашней площадке против «Миннесоты», а на следующий день примут «Рейнджерс».

Приводим расписание матчей «Кэпиталз» на старте регулярного чемпионата (время — московское)

«Вашингтон»: календарь матчей в октябре 2024 года

13 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

16 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Вегас»

18 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Даллас»

20 октября. 2.00. «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

23 октября. 1.00. «Филадельфия» — «Вашингтон»

24 октября. 2.30. «Вашингтон» — «Филадельфия»

27 октября. 2.00. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»

30 октября. 2.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Календарь матчей «Вашингтона» в сезоне-2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».