25 марта, 16:15

«Вашингтон Кэпиталз»: расписание матчей недели 24 — 30 марта

Опубликован календарь игр «Вашингтона» на неделю с 24 по 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на неделе с 24 по 30 марта проведет две встречи на выезде и одну дома. «СЭ» публикует календарь игр «Кэпиталз». Время начала — московское.

Расписание игр «Вашингтона» с 24 по 30 марта

26 марта, среда

3.00. «Виннипег» — «Вашингтон»

28 марта, пятница

3.00. «Миннесота» — «Вашингтон»

30 марта, воскресенье

22.00. «Вашингтон» — «Баффало»

По итогам 70 матчей «Кэпиталз» набрали 102 очка и возглавляют Восточную конференцию.

В России официальных трансляций матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за играми можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

