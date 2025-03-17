«Вашингтон» на неделе с 17 по 23 марта проведет три домашние встречи

«Вашингтон» на неделе с 17 по 23 марта проведет три встречи на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). «СЭ» публикует расписание домашней серии «Кэпиталз». Время начала — московское.

Расписание игр «Вашингтона» с 17 по 23 марта

19 марта, среда

02.00. «Вашингтон"—"Детройт»

21 марта, пятница

02.00. «Вашингтон» — «Филадельфия»

23 марта, воскресенье

00.00. «Вашингтон» — «Флорида»

По итогам 67 матчей «Кэпиталз» набрал 96 очков и возглавляет Восточную конференцию.

В России официальных трансляций матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за играми можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

