17 марта, 14:45

«Вашингтон Кэпиталз»: расписание матчей недели 17 — 23 марта

«Вашингтон» на неделе с 17 по 23 марта проведет три домашние встречи
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на неделе с 17 по 23 марта проведет три встречи на «Кэпитал Уан-арене» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). «СЭ» публикует расписание домашней серии «Кэпиталз». Время начала — московское.

Расписание игр «Вашингтона» с 17 по 23 марта

19 марта, среда

02.00. «Вашингтон"—"Детройт»

21 марта, пятница

02.00. «Вашингтон» — «Филадельфия»

23 марта, воскресенье

00.00. «Вашингтон» — «Флорида»

По итогам 67 матчей «Кэпиталз» набрал 96 очков и возглавляет Восточную конференцию.

В России официальных трансляций матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за играми можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

