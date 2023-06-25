«Вашингтон Кэпиталз» может переехать в другой штат

Компания Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежат вашингтонские команды «Кэпиталз» (НХЛ), «Уизардс» (НБА) и «Мистикс» (ЖНБА) ведет переговоры о строительстве арены в другом штате, сообщает The Washington Post.

По информации источника, клуб может переехать в Северную Вирджинию. Компания провела переговоры о том, чтобы построить арену рядом с новым комплексом HQ2 Amazon.

Сейчас «Кэпиталз», «Уизардс» и «Мистикс» играют на арене Capital One, которая находится в центре Вашингтона.