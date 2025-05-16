«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор пятого матча серии Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла у «Вашингтона» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. «Харрикейнз» победили в серии — 4-1.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).