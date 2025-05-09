«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Каролины» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1.

Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Том Уилсон забросили шайбы у «Кэпиталз». Единственный гол «Харрикейнз» забил Шейн Гостисбеер.

Счет в серии стал равный — 1-1. Третий матч состоится в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01:00 по московскому времени.

