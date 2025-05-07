«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Каролина» выиграла у «Вашингтона» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у «Кэпиталз» забил Алексей Протас, а у «Харрикейнз» — Логан Стэнковен. Победная шайба на счету Джейкоба Слэвина.

Второй матч пройдет в ночь с 8 на 9 мая и начнется в 02.00 по московскому времени.

