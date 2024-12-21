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Сегодня, 06:50

«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 3:1.

У «Кэпиталз» отличились Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл. «Харрикейнз» ответили голом Сета Джарвиса, российский голкипер Петр Кочетков отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 32 13 19 30
7 Монреаль 32 13 19 29
8 Баффало 33 11 22 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 33 20 13 44
3 Даллас 32 19 13 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
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29.12
21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 3 : 1
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 3 : 4
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
21.12 04:00
Миннесота – Юта
 1 : 2
21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
1 : 3
21.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 - : -
21.12 21:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
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