«Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 3:1.

У «Кэпиталз» отличились Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл. «Харрикейнз» ответили голом Сета Джарвиса, российский голкипер Петр Кочетков отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.