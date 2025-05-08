«Вашингтон» и «Каролина» встретятся в матче 2-го раунда Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» встретятся во втором матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 9 мая. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Вашингтон» — «Каролина» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первый матч серии завершился победой «Каролины» в Вашингтоне — 2:1 ОТ. В первом раунде плей-офф НХЛ лучший клуб Восточной конференции в регулярном чемпионате «Кэпиталз» победил «Монреаль» (4-1), а «Харрикейнз» прошли «Нью-Джерси» (4-1).