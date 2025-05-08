Хоккей
8 мая, 21:30

«Вашингтон» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» и «Каролина» встретятся в матче 2-го раунда Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» встретятся во втором матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу, 9 мая. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Вашингтон» — «Каролина» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первый матч серии завершился победой «Каролины» в Вашингтоне — 2:1 ОТ. В первом раунде плей-офф НХЛ лучший клуб Восточной конференции в регулярном чемпионате «Кэпиталз» победил «Монреаль» (4-1), а «Харрикейнз» прошли «Нью-Джерси» (4-1).

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • shurikfromkaragay

    а я против :-)

    09.05.2025

  • mikha1

    Ничего не имею против, но сегодня от победы осадочек нехороший остался.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Нефть пройдёт Вегас скорее всего

    09.05.2025

  • mikha1

    И Драйз забивает. Пропустили судьи нарушение на МакНэббе и вот результат.

    09.05.2025

  • KlimA

    Всё таки Нефть)

    09.05.2025

  • mikha1

    Что это как не 2 минуты минимум?! Клюшкой в конек.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Макнабб всё?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Как Пьетро начудил!!!

    09.05.2025

  • KlimA

    Дразы с Утками дно!)

    09.05.2025

  • True Timati

    Эдмонтон днище! 5 минут в большинстве вникуда

    09.05.2025

  • KlimA

    фигвам) отбились))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Ваня, твой выход!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вегас как ужи вертятся. молорики. Почему в прошлом матче так не бились?

    09.05.2025

  • mikha1

    Они..выстояли 5 минут?!

    09.05.2025

  • mikha1

    можно поздравить нефть со 2й победой в гостях.

    09.05.2025

  • KlimA

    это пацтава..

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Так и есть.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Рою еще и матч-штраф дадут наверно

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Ща Вегас проиграет.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Отскочила в концовке нефть. Ждем ОТ

    09.05.2025

  • KlimA

    Казино, держаццо!!

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    или: мы золотые казиношники, да :)

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    не чушпаны мы и не чмошники но сожалений горьких нет как нет а мы простые казиношники, да и с высоты вам шлем привет

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Олофсон 2+1 Айкел 0+3 пока что

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    4-4 ты гляди - не чмошники :laughing:

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    опять Олухсон

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    4-3. вечер перестает быть томным

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    4-2

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    4-2 это похороны

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    не я уж точно :-)

    09.05.2025

  • mikha1

    Помнится, кто-то здесь мечтал о таком финале))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Листья - Нефть?

    09.05.2025

  • mikha1

    Неужели нефть готова взять кубок? Вегас без Дорофеева к битве не готов. Или Даллас будет против?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    3-2

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    3-1 Вегас чмошники :smile: не забиваешь ты - забивают тебе

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вася жжет 2-1

    09.05.2025

  • mikha1

    Не зря у Уолмэна 96 номер. В этом плей-офф номер фартовый))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вася пас отдал 1-1

    09.05.2025

  • Neil

    ну Трамп уже сошёл.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    :thumbsup: жжошь!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    :rofl::rofl::rofl:

    09.05.2025

  • maxcds

    Годится. Но в прошлый раз также все начиналось.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    1-0 Вегас

    09.05.2025

  • maxcds

    его участь)

    09.05.2025

  • Neil

    нихай работает, его хлеб.

    09.05.2025

  • maxcds

    400 х 15 секунд = 6000 / 60 = 100 минут. Годится.

    09.05.2025

  • Скиталец

    Второй не воевал, у него не было руки( В тылу трудился!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    4-1 тоже вариант

    09.05.2025

  • Neil

    Да как обычнг вроде. Вот бедолаге 400 дизов лепить, а сразу один за одним система не даёт, ждать нана))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    один из моих дедов был комиссован в 43-м по ранению, а второй был слишком молод для войны - 1928 г.р.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    можно и 4-2, не откажусь)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ну мы ему тут неплохо работы навалили :-)

    09.05.2025

  • Скиталец

    С днем Великой победы! Могучий и могущественный СССР сломал коричневую чуму. Мой дед прошел всю войну, артеллирист.

    09.05.2025

  • maxcds

    :joy:

    09.05.2025

  • Скиталец

    И надо б 4:3 в плове:grimacing:

    09.05.2025

  • maxcds

    Возьмут. Не боись.

    09.05.2025

  • Atoms

    И да, с Днём Победы конечно же!

    09.05.2025

  • Atoms

    Всём привет! Неравнодушных к Вашингтону с победой в матче!

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    3-3 у Кэпс-Кейнз по сезону

    09.05.2025

  • Скиталец

    Всех с победой! Томи, супер крут. Победа имени Уилсона))

    09.05.2025

  • maxcds

    Ок. Разберусь почему Дюху задвигают.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Джонни74 - 3-я

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Том - 1-я звезда, Том(псон) - 2-я

    09.05.2025

  • maxcds

    Пусть не смиряются, главное чтобы с ума не сходили. А то тут, знаешь ли, есть чокнутые прыгающие соседи...

    09.05.2025

  • maxcds

    Ну Томпсон сегодня выручил в нужный момент, но их было не так много. Уилсона, Дюхейма, МакМайкла надоть кричать, на мой взгляд.

    09.05.2025

  • mikha1

    Но и потерь было много, особенно в перой половине матча. Ови -4, Строум, Сандин -3

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    да. там тоже все помнят. только некоторые там смириться не могут, что лавры другим достались)

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Ещё раз всех с праздником Победы! и с победой.

    09.05.2025

  • KlimA

    да не трынди ты.. сидел потел тут, молчал три периода))).

    09.05.2025

  • KlimA

    это не наша винная карта.. детские меню какое то..

    09.05.2025

  • maxcds

    Приятно слышать от родившегося в штатах. Спасибо родителям.

    09.05.2025

  • mikha1

    Столичные сегодня классно сыграли в обороне. Практически ничего не позволили доводить до ворот. В атаке не очень - много хороших моментов завалили. А забили - КММ воспользовался отскоком, классно разыграли большинство и в пустые. Томпсон и Уилсон лучшие)

    09.05.2025

  • maxcds

    Роли вообще многие ненавидят)) Не хотют там играть. Дыра дырой почему-то считают..

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    И по по пиву ещё.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Эл-Ти! Эл-Ти!

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну вот, только заглянул на текстовую и сразу победа. Совпадение? Не думаю.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    И с Днем Победы! Никто не забыт, ничто не забыто

    09.05.2025

  • KlimA

    Надо брать одну хотя бы игру в Каролине..

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    пасиб

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Хорошо , важную игру взяли.Болельщиков Кэпс с победой.Всех с Днём Победы! Ура!

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    в Рали. ненавижу, как пишут Роли. там чистое долгое "а"

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всех с победой. Переключаемся на Вегас

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Голосом Тома Хэнкса

    09.05.2025

  • KlimA

    Это входит в прайс)

    09.05.2025

  • maxcds

    В общем, с победой кепсята, как обещал.

    09.05.2025

  • За спорт!

    Победа!!!

    09.05.2025

  • Neil

    Ови Ови чтоль кричат?)

    09.05.2025

  • Скиталец

    1:1 едем дальше.

    09.05.2025

  • Neil

    ММ

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    С победой!

    09.05.2025

  • Скиталец

    Еще и подпиндить кого нить)))

    09.05.2025

  • Apei

    вилсон

    09.05.2025

  • maxcds

    Дюха.

    09.05.2025

  • mikha1

    Ну и Логан не хуже был.

    09.05.2025

  • maxcds

    Вроде по повтору - чисто.

    09.05.2025

  • KlimA

    Так пахать на площадке может только Том Уилсон!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Можно и Саню теперь на лед

    09.05.2025

  • Скиталец

    А теперь Томи сам положил!!!!

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    однозначно

    09.05.2025

  • maxcds

    Не оффсайд?

    09.05.2025

  • Скиталец

    Ееееее

    09.05.2025

  • Neil

    Даа. Всё сука! Томище!

    09.05.2025

  • KlimA

    Уилсон игрок матча! Без вариантов!

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну это всё. Выдохнули, бобры.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    НАНАХ

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Томми! 3-1

    09.05.2025

  • mikha1

    Да. Том 3-1

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Да-да-да!!! Томмии!

    09.05.2025

  • maxcds

    Ничего не меняется

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    и тебя с праздником!

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это он не подумавши.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Неспящие в Сиэтле. А мы тут хоккей смотрим. Понимать надо!

    09.05.2025

  • maxcds

    Карбери попросили - он отказался снимать Томпсона.

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Всех неспящих с праздником, кстати!

    09.05.2025

  • KlimA

    Агонь!) Держаццо!!

    09.05.2025

  • mikha1

    Саня будет сидеть на лавке и болеть за своих.

    09.05.2025

  • Neil

    Вот же ураганы.

    09.05.2025

  • maxcds

    Уилсон точно псих:joy:

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Теперь можно и навесы. :grin:

    09.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну чё тут, вратаря снимают по заветам Романа Борисовича?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПВ. А Саня знает как туда забивать.

    09.05.2025

  • maxcds

    Опять Дюха!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Саню не пускают на лед. Медленный

    09.05.2025

  • maxcds

    57й спас

    09.05.2025

  • Neil

    в Катеначчо.

    09.05.2025

  • maxcds

    4:30 до конца. Надо затягивать игру, разбивать на отрезки. Хотя что я повторяюс? Карбери вроде сегодня отлично меня понял.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    рановато

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Переходим на навесы!

    09.05.2025

  • maxcds

    Да, ежели на жопе глаз нетути

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Протас не видел

    09.05.2025

  • Neil

    Майкл Калкин

    09.05.2025

  • maxcds

    Там Саня не поддержал. Шайба еще белорусу не дошла, а он меняться поехал.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    я думаю он на пас сразу нацелился на догоняющего - не стал угол резать

    09.05.2025

  • maxcds

    У Протасова сокрости на дистанции не хватило?:fearful::fearful::fearful:

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    а мой ушел на кровать дрыхнуть, а нет - на подоконник.

    09.05.2025

  • Neil

    меня кот успокаивает.

    09.05.2025

  • Скиталец

    Макар Майкин чутка исправился))

    09.05.2025

  • maxcds

    Львы! Барсы!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    отчего же? Забздел пока что только ММ

    09.05.2025

  • Neil

    Очень красивый момент.

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Вот теперь молодец:)

    09.05.2025

  • KlimA

    Сидите.. не дышите?)))

    09.05.2025

  • Neil

    атец в ПП их обманул

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    голова скорее

    09.05.2025

  • Neil

    крага подвела

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Эллер давно из тьмы не выходил. Пора бы.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    плохо пытался. забздел. вот и результат

    09.05.2025

  • KlimA

    Атэц, решай!!

    09.05.2025

  • maxcds

    Так ладно. Все в защиту. За мной по-прежнему левый фланг.

    09.05.2025

  • Neil

    так он и пытался в сторону.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    нет. направление придать другое

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Аналогично.

    09.05.2025

  • Neil

    т.е. поймать её?)

    09.05.2025

  • maxcds

    Люблю с вами, пацантрэ, хоккей посмотреть. Насмеешься))) И соевой секты нет. Тоже огромный плюс.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Рукой можно контролировать направление.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Ну, так. Чисто поржать! :laughing:

    09.05.2025

  • maxcds

    Извращенцы:joy:

    09.05.2025

  • Скиталец

    ММ, конечно говнюк большой)

    09.05.2025

  • KlimA

    мдя..

    09.05.2025

  • Neil

    а что бы на него месте сделал, не пытался бы отбросить её?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Мог бы и золотой!

    09.05.2025

  • maxcds

    Строум устроил ледяной дождик Андерсену. Годится. В хоккее это не любят))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    :grinning:

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    там 8-е)

    09.05.2025

  • mikha1

    Если столько ждать, кэпс не дотянут.

    09.05.2025

  • KlimA

    А Вашингтон Кэпиталс 9 мая не проигрывает же?))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПВ?

    09.05.2025

  • Neil

    Дурачок

    09.05.2025

  • mikha1

    1-2. А это уже плохо( надо бы Александру Михайловичу забивать контрольную.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    повезло с рикошетом, конечно

    09.05.2025

  • maxcds

    раз-два. Не боись. Сегодня победа.

    09.05.2025

  • Скиталец

    Гол(((

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    ММ, ну зачем это было?..

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    на одном устройстве сегодня вынужденно

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Получили блиа

    09.05.2025

  • maxcds

    Андрей пропал. Заметьте - после того как овсяного йогурта поел.

    09.05.2025

  • Neil

    Я против так-то.

    09.05.2025

  • KlimA

    так ничесна..)

    09.05.2025

  • mikha1

    К черту, мне с этим уже Эдмонтон надоел)

    09.05.2025

  • Скиталец

    Нехорошие 120 сек предстоит кэпсам. Держим кулачки. Ежели положат, почувствуют вкус крови и еще с более сильной энерджи полетят придурки.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Опасно! (голосом Гусева)

    09.05.2025

  • Neil

    да не, в волейболе через сетку у него видимо получалось. А тут...

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    :laughing::laughing::laughing:

    09.05.2025

  • mikha1

    Чё нить покрепче? В 8 утра? Я ж не аристократ))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ну, рукой же можно контролировать направление выброса. тьху, заменжевался.

    09.05.2025

  • Neil

    Кто за камбэк и жару?! Голосуем

    09.05.2025

  • KlimA

    мля.. чёж так мандражить то, КММ?

    09.05.2025

  • mikha1

    волейболист мля)

    09.05.2025

  • maxcds

    Спасибо, Стаал. Затянул в самом начале этих 2 минут в зоне атаки. По правому флангу два варианта было под бросок в пустой угол. Ну и потом Томпси, конечно.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ММ конечно намудил сказочно

    09.05.2025

  • Скиталец

    Некстати.

    09.05.2025

  • Neil

    Тьфу блин

    09.05.2025

  • maxcds

    :joy:

    09.05.2025

  • Скиталец

    Херасе бойня была, уфф

    09.05.2025

  • Neil

    Икс, фак им покажи!

    09.05.2025

  • mikha1

    Когда столичные остались в меньшинстве?! Возят как детей

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Томпсон!

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да выведите е..ю шайбу уже.(((

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Прижались ссыкуны!

    09.05.2025

  • Neil

    Чего это они..

    09.05.2025

  • Скиталец

    Ураганы полетели.

    09.05.2025

  • KlimA

    а сели чё нить покрепче? 5-0 бы было..

    09.05.2025

  • Скиталец

    Это нормик)) Проснулся, только включил и гол.

    09.05.2025

  • mikha1

    Этим голом Карлсон обошел Бернса по очкам в плей-офф)

    09.05.2025

  • Neil

    Ага, а если б раньше подключился, первую не забили бы)

    09.05.2025

  • maxcds

    Наказать! :rage: Вместе с Андреем. У того какие-то штатовские связи по трансам (трансляциям) видимо.

    09.05.2025

  • Neil

    Это у Шурика впереди всех( спамит. секунд 40 везёт

    09.05.2025

  • mikha1

    Кофе выпил и тут же реализовали большинство)) Может давно нужно было)

    09.05.2025

  • KlimA

    так задумано было у специалиста широкого профиля)

    09.05.2025

  • Neil

    Дюхэйма в ассисты!))

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да знаем.

    09.05.2025

  • maxcds

    Скорее да. Появятся зоны, надо умело воспользоваться отрывами.

    09.05.2025

  • Neil

    ну там между ног прошло

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ааа, да, тонко!

    09.05.2025

  • maxcds

    У меня похоже транса на минуту отстает. Два раза уже обновлял..

    09.05.2025

  • Neil

    3:0?

    09.05.2025

  • mikha1

    Это он про то, сколько в этом году голов у Джонни отменили))

    09.05.2025

  • Скиталец

    Доброго всем! 2:0 кэпиталз вппред))

    09.05.2025

  • Neil

    а за что хоть мельком?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    с чего бы вдруг?

    09.05.2025

  • maxcds

    А вот сейчас будет по-настоящему горячо. Готовтес.

    09.05.2025

  • KlimA

    Уилссон то пасину выложил как Бекстрем))

    09.05.2025

  • Neil

    сейчас

    09.05.2025

  • Скиталец

    Уилсон!!!

    09.05.2025

  • mikha1

    Да, Овечкин ушел направо. И соперники охренели)

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Джони!!!

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Не отменили бы)))

    09.05.2025

  • Neil

    Вот она!! Как разыграли!!

    09.05.2025

  • KlimA

    Карлсончик дорогой..(с)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    а розыгрыш-то ПП поменяли!

    09.05.2025

  • maxcds

    maxcds 24 минуты назад Опять Дюха хорош. ----- :point_up_2:

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    было уже))

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Да-да!!!

    09.05.2025

  • Neil

    Хитрец)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ННННАААА

    09.05.2025

  • mikha1

    Когда уже пробьем бригаду меньшинства Каро?

    09.05.2025

  • KlimA

    удаление..добивать!

    09.05.2025

  • Neil

    Шансец!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    шансик

    09.05.2025

  • Neil

    Так, решаем!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Да пипец

    09.05.2025

  • Neil

    ну тут на удивление каролинги ошибаться в своей зоне часто стали .

    09.05.2025

  • KlimA

    7-25

    09.05.2025

  • Neil

    не должны.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    вообще в сон не клонит) в уныние тем более

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Полностью поддерживаю.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    да, оборонять счет нельзя. надо забить хотя бы раз еще

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Сегодня второй период откровенно хорош. Не хуже Торонты с Флоридой смотрится

    09.05.2025

  • Neil

    смотреть не стал. А вообще всё, что на нтв -говно.

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Главное чтобы в третьем не встали.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    11-4 по броскам во втором. Преимущество своей площадки, кроме прочего?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Скорее всего да. Батлер с Грином не вывезут.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Говно небось?

    09.05.2025

  • KlimA

    уже 5-13.. но без КАрри им тяжко будет..скорее всего Сота их разложит..

    09.05.2025

  • maxcds

    :fearful::thinking:

    09.05.2025

  • Neil

    я вообще из этого ничего не покупаю. Сметана, кефир, молоко. всё

    09.05.2025

  • mikha1

    Столичные во 2м периоде скорее обнадежили. Даже кофе забыл налить. Придеться заново разогревать.

    09.05.2025

  • Neil

    ..и тапком по компулу.

    09.05.2025

  • Neil

    По НТВ фильм идёт, Апперкот для Гитлера.)) Название конечно угар

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    у них все овсяное. есть более удачные, есть менее

    09.05.2025

  • mikha1

    Дюбуа сегодня на точке хорош, а вот Дауду нужно быть получше.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    У Голден Стейт Карри травмировался в прошлом матче. Сегодня начало 0-13 ппц

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Все-таки в Америке публика поцивилизованнее. Все матчи в Канаде, что смотрел (Монреаль с вашиками, Торонто с Флоридой) - при удалении игрока соперника, в штрафном боксе обезьяны начинают в стекло стучать, рожи кривлять, орать что-то. Короче, обезьяны Не зря говорят, в Канаду много миллионов хохлов перебралось в начале 20го века. Гены

    09.05.2025

  • maxcds

    Попробую, конечно. Дам им еще шанс. Но за овсяный - в угол на горох. Не забывай.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    хорошо его Том приложил

    09.05.2025

  • KlimA

    Да! Он специалист широкого профиля прост.. так в раньше говорили))

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Перекус. Пошел есть Velle с курагой - нежидкий. Без шуток)

    09.05.2025

  • KlimA

    Третий период будет огонь!!

    09.05.2025

  • Neil

    А Том точно нап?

    09.05.2025

  • mikha1

    У чужих ворот Том упускает моменты, но у своих сегодня хорош, перехватывает, блокирует.

    09.05.2025

  • maxcds

    Горячооооо.

    09.05.2025

  • Neil

    Уффф.. А так катимся хорошо.

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Родя ушатает любого:)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Опять Вилсон блокировал!

    09.05.2025

  • KlimA

    Хитуют Столичные) Уилсон зверь..

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Свечников сурвайвд! Ахахааха

    09.05.2025

  • Neil

    Том!)

    09.05.2025

  • KlimA

    поднагрузкаме были в первом матче..))

    09.05.2025

  • KlimA

    Генич бы сказал: протык, ещё протык..)

    09.05.2025

  • Neil

    Ови, надо было сказочника в ворота затолкать

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    15/11 по броскам.Кэпс вы ли это?:)

    09.05.2025

  • maxcds

    Опять Дюха хорош.

    09.05.2025

  • Neil

    Мы вышли вперёд по броскам)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    руками епт

    09.05.2025

  • Neil

    чем? он клюшку держал.

    09.05.2025

  • mikha1

    Очень часто теряем шайбу, особенно 1я тройка - у Овечкина и Строума уже по 3

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    нет, Орел за плечо схватил

    09.05.2025

  • Neil

    Манджи его подрезал и упал.

    09.05.2025

  • mikha1

    Не забили опять( но были уже очень близко.

    09.05.2025

  • maxcds

    Между ног чтоли бросал?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Орел его за плечо схватил и назад завалил.

    09.05.2025

  • Neil

    что было то?

    09.05.2025

  • KlimA

    Тепрерь Том..забивать такие надо..

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    :laughing:

    09.05.2025

  • mikha1

    Как?!

    09.05.2025

  • Neil

    Да бляя..в упор Том!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    было 146%

    09.05.2025

  • maxcds

    Ребят, извините. Я трансу обновил, сейчас гол будет.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Куда вы смотрите? Орел же его за плечо схватил и назад завалил.

    09.05.2025

  • KlimA

    ЭЭхх.. Саса..)

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    ничего там небыло.

    09.05.2025

  • maxcds

    Малавата.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Данунах! 146%

    09.05.2025

  • KlimA

    по мне так вообще ничего не было.. какое удаление?

    09.05.2025

  • maxcds

    Только про себя Орлова похвалил. Но вообще удаление странное. Клещ подрезал, а Орлов то причем?) Ну ладно.

    09.05.2025

  • mikha1

    Всем привет! Пора забивать в большинстве!

    09.05.2025

  • Neil

    Кстати не очевидное.

    09.05.2025

  • Neil

    Шансец

    09.05.2025

  • Neil

    Они и в прошлой постоянно мазали. А у столичных сколько сегодня отличных моментов?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ПП. шансик

    09.05.2025

  • maxcds

    Типо того

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Он в похоронном бюро СШа работает? Могилы коппает?)

    09.05.2025

  • maxcds

    Каролинги сегодня нормальные. Из убойных позиций бросают мимо створа))

    09.05.2025

  • Neil

    Нормально.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Отстояли хорошо.

    09.05.2025

  • maxcds

    Обороняемся вместе. Мой левый фланг.

    09.05.2025

  • maxcds

    Блэйк красиво нарисовал. За этот двойной аксель его тоже следовало бы удалить.

    09.05.2025

  • KlimA

    отл

    09.05.2025

  • Neil

    много.

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Пока получше.

    09.05.2025

  • maxcds

    Кореш вчера сказал что в США вроде как больше всего умерло. 500 тысяч.

    09.05.2025

  • KlimA

    Доброе утро! Надеюсь идём не по графику прошлого матча)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    пиндосы?

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Да, кстати, астрозенека сделала вакцину, которую кололи - и потом люди умирали. Кто ответит за геноцид пиндосов?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ага. обоюдно

    09.05.2025

  • maxcds

    Горячо последние пару минут. Годится.

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Да, сука, точно графика. На вбрасывании показывают - там пепси и тд, а потом общий план - и там астрозенека это опять

    09.05.2025

  • Neil

    штанга

    09.05.2025

  • Neil

    да то что он обосрался это я понял.

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Бовилье.

    09.05.2025

  • maxcds

    У Чикранчика было 2 секунды с шайбой - редкий момент в игре. Пас отдать некому и сразу трое каролингов встречают. Приходится просто отдавать шайбу через простой вброс в зону.

    09.05.2025

  • Neil

    Что это было

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Блин, штанга. Но хорошо, так держать

    09.05.2025

  • Neil

    И последняя)

    09.05.2025

  • Neil

    ИИ.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    по-моему и так, и так.

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    я не понял, у них борта электронные или это компьютерная графика?

    09.05.2025

  • maxcds

    Плохо

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    А до нехорошо:)

    09.05.2025

  • maxcds

    Дзыня

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Штанга, бля. первая

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Сундин неплохо сыграл

    09.05.2025

  • Neil

    Вот пасики наши и скрытые ну не проходят. Надо сразу одному на пятак, а второй бросать сразу.

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    Мениск.

    09.05.2025

  • maxcds

    Елки-палки..

    09.05.2025

  • maxcds

    И это. Чтобы не говорили. Дюха - большой молодчик.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Говорили - до конца сезона выпал

    09.05.2025

  • maxcds

    Что по венгру? Который словак. Когда вернется? Несмотря на всю самоотверженность, Алексеев слабо тянет :(

    09.05.2025

  • Neil

    Ну вот почему они так легко заходят и разыгрывают..(

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Полматча прошло. 8-6 по броскам Какое же дерьмо игры с Каролиной

    09.05.2025

  • maxcds

    :joy:

    09.05.2025

  • Neil

    Вот бы не как в прошлой, добивать!

    09.05.2025

  • Neil

    не зуди

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Я и грю - ничем пока не отличается :grin:

    09.05.2025

  • maxcds

    Прошу не налетать) Поинтересуюс. В прошлой игре как по счету игра развивалас ? Кто первыми забил? В каком периоде?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Гостю с пивом (с) (не помню чьё) попало в лицо, поэтому он тормознул. Несите еще!

    09.05.2025

  • Neil

    А как ворвался и бросил?! Это исполнение!

    09.05.2025

  • Neil

    Какая девятка....ухххх

    09.05.2025

  • maxcds

    Привозик. Токмо так, по-другому никак-с. 0-1.

    09.05.2025

  • Neil

    Вот это выход 1 на 1. Это вам не Лео!

    09.05.2025

  • N.A.F.1974

    ММ!!!

    09.05.2025

  • Neil

    Гоооооооолллл.!!

    09.05.2025

  • Алексей Х

    КММ! 1-0. Так держать!

    09.05.2025

  • maxcds

    В общем, так им и передай чтобы сами на горох в угол встали.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    дааа!!!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    НННАААА

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Никто никуда не стремится! "Дайте развлечения и отвалите!" - вот девиз современной молодежи. Учиться и работать не хотят. Только суровая реальность заставит выйти из этой парадигмы или выйти из окна.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Чуть не забили. Хорошо было.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    выбрали простое название на тему здоровья, насколько помню. еще хотели его не только в России продавать. а команда международная была изначально, да и деньги тоже у Быстрова

    09.05.2025

  • Neil

    Так пробиотики это хорошо.

    09.05.2025

  • maxcds

    Не помню чтобы раньше были овсяные йогурты...

    09.05.2025

  • maxcds

    Да, в Парголово делается. Ты у них спроси - они там не прибалдели? Почему Velle? Что русских названий нет?

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    тот же, кто сделал кашу Быстров. увидел у финнов или карелов, как они его делают. а потом поставили француза, моего знакомого, руководить бизнесом в России. я больше люблю их нежидкие йогурты, питьевые слишком легкие для меня

    09.05.2025

  • Neil

    Ну состав почитай. И сытно и вкусно. В институте заходило. Давно было дело.

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    а у нас есть время искоренить заразу

    09.05.2025

  • maxcds

    Без молока, пробиотики, 104 ккал

    09.05.2025

  • Neil

    так белая раса сама стремится к обучению, изучению и развитию. Этим же это не надо, а если и надо, то на крайняк ради работы получше.

    09.05.2025

  • maxcds

    Я про него и грю. Мне чот не заходит.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    что там натурального? запах?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Это ко всем относится. Белых не учить - такими же будут. Капитализм! Мать его за ногу.

    09.05.2025

  • Neil

    а у нас?

    09.05.2025

  • Neil

    питьевой вкусно очень.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Я тоже могу показать, не исключено, что у меня поинтереснее будет :-)

    09.05.2025

  • maxcds

    Кто придумал овсяный йогурт? Поставить бы его в угол на горох.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Они такие же люди, если учатся в школе и работу работают. Если это отсутствует, то конечно превращаются, объективно, в стадо злобных людей.

    09.05.2025

  • maxcds

    Говорит: " вот я бы им показал"

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    О чем загорелый в перерыве рассказывает? Еще и так экспрессивно

    09.05.2025

  • Neil

    А Люк хоть и пьер примкнул к тёмной стороне.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    У Эллера ДР в день игры, кстати

    09.05.2025

  • Neil

    Короче Том джедай.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Согласен. Преимущество Каро меньше, чем в первом матче. Но сути не меняет.

    09.05.2025

  • maxcds

    Не дают ни секунды каролинги. Ни сантиметра. Броуновцы.

    09.05.2025

  • Neil

    Блокирует он великолепно конечно. По футбольному в том числе

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    герой

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    по-моему, намного лучше Кэпс играют

    09.05.2025

  • Neil

    Лучше вроде чем в первой. Но в целом всё равно возят пока.

    09.05.2025

  • Neil

    Да дайте бросить или пасец на центр пройти ! Гады

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Пока ничем не отличается от первого матча

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Инновационная техника обороны Уилсона - ложиться, как дерево, мне импонирует

    09.05.2025

  • Neil

    Во, удаление.

    09.05.2025

  • Neil

    Толчок сука!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Шансик.

    09.05.2025

  • Neil

    Том!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    С Днем Победы!

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Всех с великим праздником! С днем Победы! Помним...

    09.05.2025

  • Neil

    Вот суки.. А Холла удалять не надо было?! Бэтманом налетел на защитника.

    09.05.2025

  • Neil

    Щёрт, хоть что-то

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Что-то опасное соорудили

    09.05.2025

  • Neil

    Свеча Макдэвида включить решил.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    никакой игры - одни пробросы

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    может у них задание - компактно к воротам играть. иначе непонятно. все ж отскоки Каро забирает

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Пора Атцу опять Свечникову задницу надрать

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    медленные кепки

    09.05.2025

  • maxcds

    Да, поэтому он достаал шайбу)

    09.05.2025

  • Neil

    Как же они за зону цепляются. Отлично заходят и цепляются, и броски..

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    у Стаала такая же

    09.05.2025

  • maxcds

    Хорошо Бернс прикладывается. Здоровый, конечно. Клюшка у него, наверное, метра 3 длиной))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    хорошо отстояли.

    09.05.2025

  • maxcds

    Уилсон, зачем? Повезло что 5 на 3 не оставили.

    09.05.2025

  • Neil

    Пьер с Люком хоть бы голешник на двоих сообразили! А тут...

    09.05.2025

  • Neil

    Том))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    на ровно месте меньшинство

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Опять Пароход спит, халявщик

    09.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ломайте их гадов! Используем стратегию камикадзе Если мы дальше не пройдем - то и вам выиграть не дадим, всех поломаем!

    09.05.2025

  • maxcds

    Томпсону свой по голове клюшкой заехал)

    09.05.2025

  • maxcds

    Томпси решил привезти. Чобы скучно не было

    09.05.2025

  • Neil

    Опять бардак в обороне. Папасуйтест ещё.

    09.05.2025

  • Neil

    Да, поехали!

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    они там поехали, уже в России был один Ленин он же Ульянов.

    09.05.2025

  • Neil

    ..и Шуру.

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет. Понеслась уже.

    09.05.2025

  • Neil

    Главное у кого джедаи.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Леонард это. Так в команде зовут - Лено

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Грядет война клоническая. Жарко да будет.

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    не знаю кто такая Лена,но Леву надо убирать,хотя может заменить не кем.

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Да, Лено не будет. Рэдди вернулся. Чаки не будет в запасе по семейным причинам. Гибсон бэкап. Про в первой.

    09.05.2025

  • maxcds

    Здравствуйте, дети и внуки победителей. С днем Великой Победы! А командам показать честную красивую игру. Сегодня - с победой кепс, разумеется.

    09.05.2025

  • Neil

    Оптимистичненько. Я же как и писал ранее, так и останусь при мнении, что Каролина претендент на кубок. И уж тем более пройдут кэпиталс. Но, надежда умирает последней.

    09.05.2025

  • Neil

    90%..Круто однако.

    09.05.2025

  • Neil

    Вот что я скажу братва. Как лавины вынесли звёзд в первой игре!? Скорость, комбинации, броски! А звёзды были ооочен медленные. И где они сейчас? А в третьей игре когда столичные прилетели в Монреаль? Канадцы летели просто, публика неистовала, растоптали просто! И где они сейчас? Так что.., а вот посмотрим!

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    я тоже ожидал 4-2, на край 4-3 Кэпс. сегодня важный момент

    09.05.2025

  • inspire

    Пришибло Карбза это плохо ... то что Кепс был первым на востоке, это на 90% его заслуга и 4-2 в серии, было ставкой именно на его гений в сравнении с Бриндамором ... сегодняшняя игра покажет, прав был я или ошибался в этом предположении

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Похоже, что Лено будет в запасе. Тройки/пары перетряхнут. Возможно, Про подвинут вверх уже (Карбз намекнул, но не стал подтверждать), хотя ГТ и сказал, что его игрой в прошлом матче недоволен, как и всей команды

    08.05.2025

  • Andrew_BD

    Пришибло и игроков, и Карбза это поражение… Серьезные, сосредоточенные, что хорошо. Но какие-то обреченные, потерянные…

    08.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Коламбус 19 10 9 22
    6 Рейнджерс 20 10 10 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 21 12 9 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Флорида 19 10 9 21
    6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 19 10 9 22
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Ванкувер 21 9 12 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис - : -
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси - : -
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл - : -
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс - : -
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус - : -
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари - : -
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта - : -
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс - : -
    Все результаты / календарь

