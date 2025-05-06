«Вашингтон» и «Каролина» встретятся в матче Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в первом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на среду, 7 мая. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»: п рямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

С ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Каролина» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Команды играют серию до четырех побед. В первом раунде плей-офф НХЛ в Восточной конференции «Вашингтон» победил «Монреаль» (4-1), а «Каролина» прошла «Нью-Джерси» (4-1).