Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

6 мая, 23:20

«Вашингтон» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» и «Каролина» встретятся в матче Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз» встретятся в первом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на среду, 7 мая. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

С ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Каролина» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Команды играют серию до четырех побед. В первом раунде плей-офф НХЛ в Восточной конференции «Вашингтон» победил «Монреаль» (4-1), а «Каролина» прошла «Нью-Джерси» (4-1).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Читайте также
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Популярное видео
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • maxcds

    Забей. Неотъемлимая часть. Тянется к людям, хочет человеком стать)

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    А кто форточку не закрыл?! Опять гнус залетел...

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    Два идентичных матча. Играть дома, писаясь под себя... так себе((

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    согласен.

    07.05.2025

  • maxcds

    Едмонтон, справедливости ради, играл хорошо. Полностью контролировали ход игры когда надо было сравнять. Вегас был похож на жука, который лежит на спине и барахтается, не в силах перевернуться и что-то сделать.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вегас играли хреново, заслуженно проиграли

    07.05.2025

  • mikha1

    4-2. Эдмонтон берет первый гостевой матч! Причем боттом тоже постарался для победы!

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Дно натренилось на ЛАК лететь в 2-3 шайбы, а потом вытаскивать игры.

    07.05.2025

  • maxcds

    Из Теодора делают петрушку:joy: И кто? Браун!:joy: 4-2. Вегас отвратителен. Так дома не играют. С таким то составом.

    07.05.2025

  • maxcds

    Донный Саад подарил шайбу в зоне атаки, а Хилл пустил в ближнюю девятку. Такой Вегас не выиграет ни одной игры в этой серии. Едмонтон - самовозка.

    07.05.2025

  • maxcds

    Фуфлохоккей пошел - "как бы чего не вышло".

    07.05.2025

  • maxcds

    Где нижние звенья Вегаза? Ничего не показывают

    07.05.2025

  • Саша

    Да ну её в болото! Посмотрел один период этого тошнотворно-усыпляющего хоккея: 0-0. Ощущалось, что мучиться будут долго и решил дальше не смотреть этот балетный "футбол". Вчера Интер с Барсой в настоящий хоккей играли: 4-3.

    07.05.2025

  • maxcds

    :face_with_symbols_over_mouth: :thumbsup:

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    :face_with_symbols_over_mouth: учить будет... очень старого человека...

    07.05.2025

  • maxcds

    Бей своих, чтобы чужие боялись.

    07.05.2025

  • maxcds

    Едмонтон - самовозка.

    07.05.2025

  • maxcds

    Всё так

    07.05.2025

  • Скиталец

    Штанга у оливковых.

    07.05.2025

  • Скиталец

    Тоже на вк, но только через сайт нхл.ру, спасибо:hand_splayed:?

    07.05.2025

  • Скиталец

    На Мага и Леню не надейся:joy:

    07.05.2025

  • Скиталец

    Ну кто если не Кори и Пери))

    07.05.2025

  • Скиталец

    Изыните, я прям дотошно не слежу за статистикой. Это в среднем. Ну вот я не учел, что ВК как пару сезонов обновляется. А по среднему у оставшихся получается паритет. сымые так скажем старые Ови, Бёрнс, Стаал. Они еще в том легендарном ЧМ играли. Бернс, если не ошибаюсь в финале нам два засунул. А из братьев Стаал, только Джордан нынче играет?

    07.05.2025

  • mikha1

    Перри 1-2. Поставили с МакДрайзом и выяснилось, что он еще топ!)

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Корри и Перри

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    2-1

    07.05.2025

  • maxcds

    Поэтому что тут причитать? Вашингтон провел неплохую, породистую игру в защите, несмотря на обилие штанг и перекладин. Но плохо сыграли впереди - моменты по пальцам одной руки можно пересчитать. Контролить шайбу с каролингами невозможно, но можно еще как ловить на контратаках. Про РР вообще не говорю - это не уровень п/о, за такое сажать всю или почти всю бригаду на скамейку.

    07.05.2025

  • maxcds

    Стоун, ножницы, бумага. Дерёвня!

    07.05.2025

  • maxcds

    Годится.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    34-94 по попыткам бросков…

    07.05.2025

  • maxcds

    Ойли?! Да вы, батенька, проспали) У каролингов 28.79 средний возраст. Вашингтон самый молодой из оставшихся участников п/о - 28.56, Вегас - 28.70, Даллас - 28.88. Остальные все постарше. Самые старые Торонта - 29.85 и Едмонтон - 29.9. Просто это хоккей Роди. Ну тыщу же раз перетирали)

    07.05.2025

  • Скиталец

    Вы где смотрите? Блин у меян на секунд 40 как говорит Клим транса отстает

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    В первом у него конек задело видимо. Да, дубль

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    первый на Карлсоне

    07.05.2025

  • Скиталец

    А я говорил, что рано или поздно броски в гол превращаются. Че тут поделаешь, сделать выводы, анализ и во второй игре побеждать.

    07.05.2025

  • mikha1

    Стоун -дубль!

    07.05.2025

  • KlimA

    печалька..не унывать, играть, не бздеть))

    07.05.2025

  • mikha1

    С другой стороны счет справедлив.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    2-0

    07.05.2025

  • Скиталец

    Мдас, едем дальше.

    07.05.2025

  • maxcds

    Справедливо же. Не расстраиваться. 6 игр впереди)))

    07.05.2025

  • Neil

    Печаль.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Кабзда

    07.05.2025

  • Скиталец

    У ураганов крайние года конечно бешенная скорость. Молодняк че тут поделаешь, главное грамотно против их играть.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Блиин. Все

    07.05.2025

  • mikha1

    Бляяяяя( Суки

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    Ножницы, бумага, Стоун!))

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    чуть не зашло у Дауда…

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    В хоккее все давно придумано. Яйца в кулак - и на пятак

    07.05.2025

  • Neil

    А там на льду спонсор кстати Энерджайзер)

    07.05.2025

  • maxcds

    :joy: трансляцию же

    07.05.2025

  • Скиталец

    Трансу говоришь, ты на Пхукете чели:joy:

    07.05.2025

  • mikha1

    Есть подозрение, что в каждый перерыв Род их в раздевалке заводит как тех самых зайчиков)

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Последний раз у Кэпс было 14 бросков или меньше в ПО было 27 лет назад)

    07.05.2025

  • Скиталец

    Протас, вовремя вернулся. Он в этой серии ну и так и далее)) оч нужен.

    07.05.2025

  • maxcds

    Блин. Трансу обновил и гол пропустил(

    07.05.2025

  • maxcds

    У меня до сих пор не забили:joy: Может успею деняк поставить на то, что Вегас первым забьет

    07.05.2025

  • Скиталец

    Можно в РР и вторую следом)

    07.05.2025

  • KlimA

    это просто возраст..) мне 55 , но за ветеранов ещё бегаю для здоровья..но сложнее с каждым годом.. всё норм, но суставы, особенно колени возмущаются..

    07.05.2025

  • maxcds

    Рили? У меня транса отстает значит:rage:

    07.05.2025

  • maxcds

    Да, шансище. Ежели не забьют - придадут импульс нефтяникам.

    07.05.2025

  • Скиталец

    Всем привет! 14:31 по броскам, так не годится. Рано или поздно это превращается в гол. Тома мододцом!

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вегас 1-0

    07.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    РНХ на 4 сел. И первый пошёл...

    07.05.2025

  • Neil

    Ну бывает перегорели может.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    про настрой как-то глупо говорить.

    07.05.2025

  • KlimA

    у мы на наших составителей календаря грешим.. в Америке такие же.. или мож наши эмиграеты)

    07.05.2025

  • maxcds

    Да я и сам такой был. До сих пор играю в футбол. Но смотреть уже не то. Нет Ромарио, Ривалдо, Дзол, Зиданов, Мальдини, Барези, Кантон, Беркампов и иже с ними.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    судейки молодцы, увидели. есть 4 мин ПП

    07.05.2025

  • Neil

    Тут только активность поможет. А команда толи не готова, толи не настроилась.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    у Вегаса ПП на 4 минуты должен быть.

    07.05.2025

  • maxcds

    Думать ничего не надо. Телефон у них есть.

    07.05.2025

  • KlimA

    чё эт косячим то.. ? У меня футбик №1, потом хоккей, потом баскет.. у всех свои предпочтения..

    07.05.2025

  • mikha1

    Эх. если бы Леонард забил..

    07.05.2025

  • maxcds

    Разрываться теперь с параллельной игрой. Учудили, конечно, сегодня.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Придумает ли что-то штаб?

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    под энерджайзерами)

    07.05.2025

  • mikha1

    31-9 по блокированнным в пользу кэпс. Это и Логан, на это вся надежда. Но эти энерджайзеры точно под чем-то. Я думал, что их на все 3 периода не хватит в таком темпе бегать, а они в 3м даже прибавили.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    я полтора часа спал после ЛЧ.

    07.05.2025

  • maxcds

    Капец. Вечно вы, цсковские, косячите))

    07.05.2025

  • KlimA

    ща у видел.. я просто смотрю с середины 3го периода..проспал после ЛЧ..

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    может, в ПО тоже можно? удивить, так сказать)

    07.05.2025

  • mikha1

    Меньшинство вроде норм, вот что значит Протас вернулся.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Тяжко, блин. Сколько еще держаться? (зевает)

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Огромный негр поет гимн в Вегасе

    07.05.2025

  • maxcds

    Как эт не видно? Кошмарит, симулирует) Вон в концовке сейчас видел как побежал мстить. Совпало с сиреной

    07.05.2025

  • mikha1

    То в регулярке было, там можно иногдла экспериментировать.

    07.05.2025

  • Neil

    Ну капу у Ахо отнял.

    07.05.2025

  • KlimA

    Кавс сыпятся с прошлой игры.. вылетят похоже..вторую половину матча такде завлалили, силы похоже на исходе..

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    могут, конечно.

    07.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Чикран чуть до сердечного приступа не довёл....

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Опять команда все на 39 летнего взвалила...

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Пэйсерс вытащили игру с Кливлендом. Охренеть. Это баскет, если чо.

    07.05.2025

  • KlimA

    На Дадуах многое держится..вбрасывание важное выиграть, морду набить, да и забиваеь частенько.. Уилсона чёт не видно..

    07.05.2025

  • Neil

    Ну хоть обороняемся хорошо.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    помнишь наши обсуждения на этот счет в середине сезона?) а с 14 могут?)

    07.05.2025

  • maxcds

    В общем - ничего не меняется. Опять Атцу решать.

    07.05.2025

  • mikha1

    Выстояли. Опять серия начинается в овертайма. Но 14 бросков в створ за полноценный матч -это полный провал.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Не вижу других причин))

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Отстояли

    07.05.2025

  • maxcds

    Опять Дауд выигрывает важнейшее вбрасывание

    07.05.2025

  • KlimA

    Овер кароч..

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    ОТ же ж

    07.05.2025

  • KlimA

    Ну хоть пистюлей наваляли..

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    у Станковена шея есть?

    07.05.2025

  • maxcds

    Махач) Не железные каролинушки, тоже ошибаться начали)

    07.05.2025

  • mikha1

    Разве за такое в плей-офф удаляют?! Тем более в самом конце 3го периода при равном счете.

    07.05.2025

  • KlimA

    Чикрен решил команде силы сэкономить.. чё мучиться сегодня, если игра не катит)

    07.05.2025

  • mikha1

    13 бросков в створ? Точно дело в недооценке?

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Странно винить Алексеева. пас в коньки.

    07.05.2025

  • maxcds

    Опачки. Не. Несогласный я. Овертайму хочу.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Выжить

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ну всё, приплыли

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Вашингтон недооценил соперника. Было уже?)

    07.05.2025

  • Neil

    вообще ни одной классной игры от него не видел.

    07.05.2025

  • maxcds

    31 - в створ + 31 - блок + скока еще мимо.. Не глядя можно прикинуть кто активнее)

    07.05.2025

  • mikha1

    А мог стать героем.

    07.05.2025

  • KlimA

    для Кэпс? ага.. вижу по броскам по воротам..

    07.05.2025

  • Neil

    Неважно всё.

    07.05.2025

  • maxcds

    Все болеют за кепс) И я по этой серии обещал. Трудно это делать, признаюс)

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    и какого Про ему так давал? оба хороши

    07.05.2025

  • Neil

    Лео.. Что ты такое.

    07.05.2025

  • KlimA

    Доброе утро! Ну и кто в матче держиццо? Кто давит?

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Эй, Овца, давай забей Два гола в ворота свиней Вашингтон Овца А не то отправим в СКА

    07.05.2025

  • Neil

    Том)))

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    ЭДМ-ВЕГ пук дроп 6:50

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Дюбуа на скамейке раком поставили. НА свитерах Каролины - написано Мусор. (Заметки с полей)

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Томпсон решил исполнить Васю.

    07.05.2025

  • mikha1

    По игре, тот разгром от Каролины в конце регулярки вероятно не был случайностью. Полностью ураганы доминируют сегодня.

    07.05.2025

  • mikha1

    Доигрались, блин ( опять Станковен. Косяк Алексеева.

    07.05.2025

  • Neil

    Ошибка. Доигрались.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Блиин

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    НДА

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    значит нещитово

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Протас с Ови и Строумом

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    ничо, дедушка добрый)

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Оттаскай его за бородищу)

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    сбился со счета. одни штанги опаснее других

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    ой, дурной)

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    ну, водили, бросали. а толку? стерильно.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    20-40! Лено полез на Бернса! :)

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    Неааа, чать штанги то свои, домашние)

    07.05.2025

  • maxcds

    Саню вообще не включают передачами в розыгрыш. Токмо завершение. Не может уже. Грустно.

    07.05.2025

  • maxcds

    Вот это РР понимаю. Токмо не забили

    07.05.2025

  • mikha1

    В который уже раз. Доиграются

    07.05.2025

  • Neil

    Хорошо хоть от Логана не отскакивает.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Бдзыньк

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    И зачем?( Всё равно не дорубил...

    07.05.2025

  • maxcds

    А сейчас заход на раз-раз

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    как ты прав

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Ну, Ови хоть как-то помешать попытался. Прогресс)

    07.05.2025

  • maxcds

    Не удаляйте ураганов. В равных составах смотреть на кепс приятнее, а от РР только плеваться хочется. Либо 5 напов выпускать. 3 человека, не буду называть поименно, как инородное тело в РР кепс.

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Овца! Хватить мять сопли. Забей!

    07.05.2025

  • Neil

    А Дауд прям звездил.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Когда Лехе давали, он так еще не выстрелил

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    Не надо. Лучше Леха)

    07.05.2025

  • Neil

    Это да. Но для 4го звена много. Сравни с контрактом Протаса к примеру.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Дауд хорош! Много пользы от него. Считаю, заслужил.

    07.05.2025

  • Neil

    Я вообще удивлён его жирному контракту.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    15 минут выдержать, далее Саню на ПВ. :laughing::laughing::laughing:

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    последнюю важную точку выиграл притом)

    07.05.2025

  • Archon

    Теперь задача ещё более сложная: Выдержать ещё 20 минут прессинга и расстрела.. ))) "Уркаганчикам" не везёт с попаданиями,с этими "дзынь-дзынь" по штангам и перекладинам... Но "Вашингтон" ДОКАЗАЛ,что МОГУТ выдержать их напор.. Охх,третий период будет ещё более валидольный..В атаку пойдут все штурмовые отряды "Каролины",и "Вашингтону" мало не покажется.. И ,как орал Арамис в атаке :"Прости-Господи великие прегрешения наши!!"(с) )))))

    07.05.2025

  • maxcds

    "thank you very much! Спасибо!")))) это мы называем "синглиш". Сингапурский английский. Забавный случай был там. Сидим, обедаем, что-то приносят и я официанту "Thank you, ставь сюда".

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    смотрю НБА, на площадке у Кавальерз аж двое белых играют в моменте. Редкость, несмотря на большое количество европейцев.

    07.05.2025

  • maxcds

    Это запретили на законодательном уровне. Надеюс санкции не придется накладывать.

    07.05.2025

  • maxcds

    Падлюка. Так ему за состав на Монтреал.

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    это в другой серии)

    07.05.2025

  • maxcds

    Лишь бы не лизались

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    хотя бы драку))

    07.05.2025

  • mikha1

    Особенно плох сегодня Дауд -всего 2 из 11!

    07.05.2025

  • maxcds

    Да, не Барселона-Интер. Тут цимус другой. И время еще есть устроить драму))

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    Он что то знает...

    07.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Вроде я не ошибся с выводами по первому периоду))) А вот на точке всё очень плохо. Было 35%, в конце подняли до 40.

    07.05.2025

  • mikha1

    Каролина полностью выигравает точку и ведет игру, больше бросает (что ожидаемо), больше хитует. Но кэпс пока терпят, самоотверженно бросаются под шайбу (25-8 по блок-шотам в пользу столичных, из них 6 -у Дюхейма!). Из всего состава кэпс без блок-шотов Строум, Протас, Манджм и Эллер.

    07.05.2025

  • Archon

    Кто ищет - тот всегда найдёт))

    07.05.2025

  • Neil

    Фуф. Кстати никогда вроде не видел столько отменённых вбрасываний.

    07.05.2025

  • VeryOldLazy

    Кто хочет - тот добьётся))

    07.05.2025

  • Archon

    Свисти,блин!! Зеленей не будет!!!)) Дай людям валерьянки попить!!!

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Свеча, кажется, получит по мордасам в буквальном смысле в этой серии.

    07.05.2025

  • Archon

    Не накаркай(те)..))) А так-то - да прикольно..))) И только какие-то "ледяные БОГИ" спасают Томпсона он неприятных последствий..((( Ведь расстрел = натуральный, 11 на 20..

    07.05.2025

  • maxcds

    Родя на удивление збагоен.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Вашики умело к бортам уводят игру.

    07.05.2025

  • Neil

    Достали. Надёга только на столичный 3й.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Ахо страх потерял? ПЛД уроет же его.

    07.05.2025

  • Neil

    первую перекладину от него пропустил.

    07.05.2025

  • maxcds

    Гость с пивом штанга, Свеч перкладина №1, Свеч перекладина № 2

    07.05.2025

  • Neil

    два же.

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Каролина все правильно делает. Чем больше бросаешь - тем больше голов ВОт Овечкин в молодости по 7-8 матч за раз бросал - и стабильно гол был, а то и два. А когда 2 раза бросил - ну какой тебе гол? Потому Овечкин и лучший снайпер в истории

    07.05.2025

  • maxcds

    Дзынь № 3

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    уже не первой свежести

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Продолжают дзынить…

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Эмили Каплан - хорошенький рыжик

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    схренали?

    07.05.2025

  • Neil

    Похоже если они забьют, то только с рикошета.

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Экий ты шовинист.

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Саню лучше на лавочку. Пусть посидит. А потом кубок поднимет, если че

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    что мне до этих придурков?))

    07.05.2025

  • Neil

    Ты же не про Ахо со Свечой))

    07.05.2025

  • mikha1

    Как Бовилье не забил?!

    07.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет. Смотрю сначала. Норм игра, пока дисциплинировано.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Эх, чуть-чуть. Классная смена у первой тройки

    07.05.2025

  • Neil

    Бросков то много у Каро, но все открытые, бесхитростные, далее на пяток ив этот момент никто не лезет чтобы добить с отскока. Логан всё видит.

    07.05.2025

  • Archon

    Задача: не обосраться за 8минут,стабильно доиграть,отдохнуть в перерыве и выйти на 3й период с плюс 1.

    07.05.2025

  • Archon

    Это ВЕЛИКИЕ люди! При Сёмине(и Яшине!) "Динамо" было стабильным чемпионом..При Фёдорове - "Детройт"

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    пока что бестолковая беготня нету стеночек-забеганий

    07.05.2025

  • Neil

    В стиле Сёмина и Фёдорова)

    07.05.2025

  • Neil

    Прикольно)

    07.05.2025

  • mikha1

    Да, Протас вернулся!! 1-0!

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Протас же должен с Россией-25 играть на турнире. Че не приехал? Надо Лукашенко гражданства его лишить

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Вынимаем, товарищи))

    07.05.2025

  • Archon

    О!!! Попали кэпс!! Вот они.,чудЯсА! Протас!)) Слава тебе,Беларусь!!!))))

    07.05.2025

  • Archon

    А дружищще Алексей Х прав..""Ураганчиков" только измором можно взять..Они,сцуко, носятся,как "энерджайзеры"))) И явно НЕ инвалиды!))

    07.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ПЛохо, что Андерсона не доломали. Может, Бэннета исполнить?

    07.05.2025

  • Archon

    Тээк-с..Готовим шлем))) Трёхуровневый и стальной)) Чтоб нам сразу башку не оторвали)))

    07.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Отвечу здесь. Нормально потому, что нет паники. То, что Каро быстрее и будет много бросать, знали все заранее. Вашингтон не очень точен в передачах, так как пасы все под давлением. В силовой нужно прибавлять и начинать бить.

    07.05.2025

  • Archon

    Фигасе "нормально"...Расстрельная ж статья!!))

    07.05.2025

  • maxcds

    Типичный Вашингтон сезона 23-24. Прибавят без сомнений, на мой взгляд. Станут Вашингтоном 24-25. При этом каролинги крайне не просты, безучастно наблюдать за безобразием не станут. 35+ бросковых попыток это не хухры-мухры. Кепс избыточно сблокировали.

    07.05.2025

  • Neil

    Ну не очень-то нормально. Они быстрее, точнее, фехтуют лучше.

    07.05.2025

  • Archon

    Если так будет продолжаться и во втором - они ведь попадут!!!))) "Надо что-то делать!"(с) ))) Может их воротами ударить???)))

    07.05.2025

  • maxcds

    Однась вестимо

    07.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    В принципе всё нормально и ожидаемо. Вашики осторожничают, силовой мало, но хорошо, что не толпятся на пятаке. Лео зачем шайбу поднимал(( там напрашивалось и проходило между щитков.

    07.05.2025

  • Archon

    Перерыыв..)) Можно оправиться и закурить..)) Блин,меня там чуть не съели!))) "Ураганчики" пуляют,прям как на стрельбище с неограниченным количеством патронов)))

    07.05.2025

  • Neil

    Да что у нас с пасами?! Тяжко.

    07.05.2025

  • Neil

    Что-то часто в нашего Икса стрелять начали. Так ведь они и попасть могут.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    2 перекладины подряд у Каролины что ли??

    07.05.2025

  • Neil

    Он же просто подскользнулся. А его удаляют.

    07.05.2025

  • Archon

    По броскам всё скверно,но Томпсон пока держится.. Портки уже вспотели - но пока жив)))

    07.05.2025

  • maxcds

    Дюха крайне колючий, играет на грани, потому и отдыхает в штрафниках часто.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Резюме первого сета.

    07.05.2025

  • Neil

    Тяжёлый Вашингтон с огромным количеством брака.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Измором будем брать демонов! //Карбери

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Гостис в штангу... Да уж. Доминация

    07.05.2025

  • maxcds

    Дзынь какого еще не слышал в этом п/о. Или звук в наушниках просто громкий..

    07.05.2025

  • maxcds

    Воистину Попов!

    07.05.2025

  • Neil

    Эмили в поряде)

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Держится пока Вашингтон...)

    07.05.2025

  • maxcds

    Мартинук - наклейка.

    07.05.2025

  • mikha1

    Ну хоть в большинстве начали попадать в ворота.

    07.05.2025

  • Neil

    Своего кажись подстрелил.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Бриндамор же)

    07.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Доброе утро, православные))) Всех связистов с Днём Радио!!))

    07.05.2025

  • Neil

    У нас же удаление вроде. Ага, поправились комментаторы.

    07.05.2025

  • Neil

    что за Родя? В Ликвидации был такой персонаж.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет За первые 7 минут броски 4-0 в пользу Каролины. И тут удалился Ахо...

    07.05.2025

  • Neil

    Пока ужас.

    07.05.2025

  • maxcds

    Здорово ночевали, казаки?!

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Родя?)

    07.05.2025

  • Neil

    Спорткаст блин лёг (

    07.05.2025

  • Neil

    Ну погнали!

    07.05.2025

  • Archon

    "Путь - есть судьба страдальцев господних..И ныне,и присно, и во веки-веков"

    07.05.2025

  • Archon

    "Будут бить - будем плакать"(с) ))))

    07.05.2025

  • Archon

    Ммдя.. Сегодня какой-то "День чрезвычайных обломов"..Ну может "Вашингтону" повезёт.. А так-то - "Ураганчики" выглядят посильнее..А вот почему у них символ свинья - до сих пор непонятно))))

    07.05.2025

  • Neil

    Да братва, сегодня будет совсем непросто.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Мы тут отметили с женой, детьми семейные события. :champagne_glass:, :tumbler_glass:. Как смотреть хоккей через два часа, с трудом представляю. Но что делать, таков Путь :muscle:

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Ну что, как оно будет?! Шашлык из нас будет!

    07.05.2025

    • Трамп — об Овечкине: «Крепкий орешек и отличный парень»

    Овечкин сравнялся с Дацюком по матчам в Кубке Стэнли
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 18 12 6 25
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Рейнджерс 19 10 9 22
    6 Филадельфия 18 9 9 21
    7 Коламбус 18 9 9 20
    8 Вашингтон 18 8 10 18
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 20 12 8 24
    2 Монреаль 18 10 8 22
    3 Оттава 19 9 10 22
    4 Детройт 18 10 8 21
    5 Тампа-Бэй 17 9 8 20
    6 Флорида 18 9 9 19
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 18 6 12 16
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 18 10 8 21
    6 Миннесота 19 8 11 20
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Лос-Анджелес 19 10 9 24
    2 Анахайм 18 11 7 23
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Эдмонтон 20 9 11 22
    5 Вегас 17 8 9 21
    6 Сан-Хосе 19 8 11 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    17.11 01:00 Тампа-Бэй – Ванкувер - : -
    17.11 02:00 Миннесота – Вегас - : -
    17.11 03:00 Рейнджерс – Детройт - : -
    17.11 05:00 Колорадо – Айлендерс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости