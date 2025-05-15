«Вашингтон» и «Каролина» сыграют в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на пятницу, 16 мая. Матч пройдет в Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан Арены». Стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Каролина»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Вашингтон» — «Каролина» можно в матч-центре и ленте новостей сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 3-1 в пользу клуба из Роли. «Харрикейнз» победили в первом, третьем и четвертом матчах — 2:1 ОТ, 4:0, 5:2. Столичный клуб выиграл второй матч — 3:1. В случае поражения «Кэпиталз» вылетят из Кубка Стэнли-2025.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первых трех матчах второго раунда не набрал очков, в четвертом матче россиянин забросил шайбу в большинстве. Всего в этом плей-офф у него 6 (5+1) очков в 9 играх.

В составе «Каролины» в этой серии принимают участие защитник Дмитрий Орлов и форвард Андрей Свечников. В запасе остается вратарь Петр Кочетков, а в этой игре может дебютировать новичок НХЛ — защитник Александр Никишин.