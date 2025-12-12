«Вашингтон» по буллитам проиграл «Каролине», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Теперь у 40-летнего россиянина 30 (14+16) очков в 31 матче этого сезона. Также он достиг отметки 1800 очков с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

В основное время у «Кэпс» забили Коннор Макмайкл и Ник Дауд, а у «Харрикейнз» — Николай Элерс и Логан Стэнковен. Победный буллит на счету Сета Джарвиса.

«Каролина» набрала 40 очков в 30 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на второй строчке — 40 очков в 31 игре.