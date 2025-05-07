«Вашингтон» проиграл в первом матче с «Каролиной», Овечкин не набрал очков

«Каролина» в овертайме обыграла «Вашингтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ.

В начале второго периода нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас открыл счет. В середине третьей двадцатиминутки «Харрикейнз» отыгрались — отличился Логан Стэнковен. Победная шайба на счету Джейкоба Слэвина на 4-й минуте овертайма.

Второй матч состоится в ночь с 8 на 9 мая. Начало игры — 02.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Вашингтон» — «Каролина» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Протас — 1 (Духайм, Карлсон), 23:53 — 1:0. Стэнковен — 3 (Котканиеми), 49:42 — 1:1. Дж. Слэвин — 2, 63:06 — 1:2.

Вратари: Томпсон — Андерсен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 14 (5+6+3+0) — 33 (12+8+11+2).

Наши: Алексеев (9.18/0/-1), Овечкин (17.12/1/0) — Орлов (22.11/3/+1), Свечников (20.20/3/0).

7 мая. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Счет в серии: 0-1.