7 мая, 05:14

«Вашингтон» проиграл в первом матче с «Каролиной», Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
«Каролина» обыграла «Вашингтон» в первом матче.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» в овертайме обыграла «Вашингтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ.

В начале второго периода нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас открыл счет. В середине третьей двадцатиминутки «Харрикейнз» отыгрались — отличился Логан Стэнковен. Победная шайба на счету Джейкоба Слэвина на 4-й минуте овертайма.

Второй матч состоится в ночь с 8 на 9 мая. Начало игры — 02.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Вашингтон» — «Каролина» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Протас — 1 (Духайм, Карлсон), 23:53 — 1:0. Стэнковен — 3 (Котканиеми), 49:42 — 1:1. Дж. Слэвин — 2, 63:06 — 1:2.

Вратари: Томпсон — Андерсен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 14 (5+6+3+0) — 33 (12+8+11+2).

Наши: Алексеев (9.18/0/-1), Овечкин (17.12/1/0) — Орлов (22.11/3/+1), Свечников (20.20/3/0).

7 мая. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Счет в серии: 0-1.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
  • spartsmen

    да уж какие фантазии - правда жизни, хоть и по-голливудски...

    07.05.2025

  • spartsmen

    по первому матчу показалось, что все 19 :(

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    Опа, Юта Мамонт!

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    каких-то сверх-моментов с определенного момента во втором у Каролины было мало, все читалось вратарем. особых добиваний и пожаров в своей зоне не было. один большой косяк - вынули из своих ворот. в ОТ банальный бросок сквозь трафик и скрины.

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    я не смотрел бОльшую часть первого, но по тому, что видел, мне понравилась игра Кэпс в обороне. часто не могли вывести шайбу - ок, но это тоже нелинейный процесс, атакующая команда тоже стережет синюю. но Кэпс в основном очень четко и легко выходили из своей зоны. а дальше начинались проблемы - либо не могли пройти нейтральную, либо (чаще) теряли шайбу в чужой, в тч после заброса вдоль бортов. это чистится. в меньшинстве не сказать, что был пожар (хотя как было в первом, я не увидел).

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    в ПО нет очков. в регулярке было бы очко за ОТ в этом матче, но это другой турнир

    07.05.2025

  • Andrew_BD

    можно напомнить, какие были котировки не только букмекеров, но и экспертов НХЛ и СМИ, что Кэпс выйдут в ПО

    07.05.2025

  • Foma Akvinsky

    там и дауд был рядом, но, да, был бы отскок, типа барселона-рубин.

    07.05.2025

  • Foma Akvinsky

    в Вашингтоне трое+белорус, Мирошниченко не забываем...

    07.05.2025

  • Uno Momento

    По котировкам букмекеров, у Вашингтона самые низкие шансы на победу в турнире из всех оставшихся команд.

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Понимаю.Но я же про аналитику.Которая не в пользу Кэпс( хоть Атлетик хоть Манипак,хоть Эволвинг хоккей..) Модели обьективны и не благосклонны к Кэпиталз.Не являются мерой таланта и т.н. нематериальных активов.И далеко не всегда прогнозы сбываются. Сложный вид спорта..А эксперты Nhl,ESPN,Daily Faceoff.. по совокупности отдали предпочтение Кэпс! Прикол в том,что сотрудники Атлетик так же (вопреки прогнозу модели) проголосовали не в пользу Каролины.) Какие то причины были.Взять вот этот матч.Не напортач Протас/Алексеев или реализуй отрыв Леонард.. Говорили бы об эпичном отскоке:)

    07.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Если бы не наркоша, может и больше было.

    07.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Да... Посмотрел все игры вашиков в плей-офф и ни одной в регулярке. Я просто поражен бессилием Овечкина, растерявшего почти все навыки, кроме бросковых. Даже удивительно, как он смог столько наколотить в этом сезоне. Единственное спасение для него, если хочет еще попылить, это радикально сбросить вес с нынешних 107 кг до 97, а то и до 90 - такую тушу таскать невозможно, все силы уходят на перемещение по площадке, из-за чего страдает координация движений, техническая работа руками.

    07.05.2025

  • Юрий

    Напомнило прошлогоднюю серию против НЙР, затем исключением, что Рейнджеры периодически бросали играть в хоккей, а Каролинги давили, давили, бросали, бросали и еще раз бросали. Но и уровень этого и прошлогоднего Вашингтона не сопоставимы.

    07.05.2025

  • Юрий

    Валера набросил просто) Я в этой серии поставил на Каролину 2:4. Что до фаворита, не смотрел заокеанскиих аналитиков, но на наших просторах ВК многие отдают победу в серии. Зислис, Николишин, на ветке 1/4 многие форумчане ставили на Столичных.

    07.05.2025

  • Highlander

    Ураганы были ураганами,а вашики еле ползали. Если бы не Томпсон был бы разгром, а не овертайм. Серия 4-0, максимум Вашингтон зацепит след матч.

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Именно.И легче сказать чем сделать.

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Да нет Юр.Здесь вопрос не вкуса.Фаворит в этой серии не Вашингтон.Абсолютно все прогностические модели так считают.Это не означает,что все пропало.Шанс есть всегда.Но не по такой игре.Будет и другая.Надеюсь лучшая.)

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Чем хорошо владение?Тем,что создаются предпосылки.Не всегда успех,но более вероятно.Лично меня не покидало ощущение,что вопрос времени.Настолько Каролина выглядела лучше.Бросай,бросай и что то да залетит.Так оно и вышло.Тяжелое зрелище.Как разные лиги.

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Жиденько причем.

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Однобокая игра,в которой одна команда доминирует,а другая героически обороняется.Блокировать броски это хорошо(на самом деле не очень), но и в чужой зоне тоже надо.Больше чем почти ничего.Кэпс просто сокрушительно переиграли во всех смыслах.Будь то броски,вбрасывания,опасные моменты,время в чужой зоне,ожидаемые голы..Итог не вполне закономерен.Счет мог быть крупней.Потому что Томпсон.Если продолжат так-быть серии короткой.Едем дальше,как говорится.

    07.05.2025

  • N.A.F.1974

    Больше о желании ,надежде и вере.К реальности отношения не имеет.

    07.05.2025

  • Osokin L

    Каролина опытнее Вашингтона в плане игр плофф. Но в следующем сезоне Вашингтон заявится в плофф с большим багажом опыта. Перспектива роста у команды есть.

    07.05.2025

  • BS35LV

    С такой игрой 0-4

    07.05.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    чмошная игра от Вашингтона...на что они надеялись не могу понять?

    07.05.2025

  • Юрий

    Победную)))) Сравнявшую счет, но по тому как шла игра-победную)

    07.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Веры в клубы из-за присутствия в них русских символов очень много.

    07.05.2025

  • Archon

    Это дурдом какой-то камбэчный и оверный!!!(( Всё через задницу!(( Сначала падает "Флорида",потом "Динамо",потом "Барселона",теперь "Кэпс", и уже "Вегас"..И это всё ведя(кроме "кошаков")!!! Кошмаррр((( "Инхарт микарда! Вот такой рубец!"(с) )))

    07.05.2025

  • Юрий

    Есть топовый зашитник Карлсон, один из сильнейших в своем поколении. Есть хороший вратарь Томпсон. Полузащитник Чикран. Дюбуа хороший двухсторонний центр. Домосед Рой. На счет фаворита, здесь дело вкуса, для меня фаворит в этой паре Каролина. Но сказать, что у Вашингтона нет команды-абсурд.

    07.05.2025

  • Так Надо

    Вмсто 16 кварталов их вдруг оказалось 17)

    07.05.2025

  • Valery Petrukhin

    Так за счет них и выиграл. "Монреаль", по-большому счету, - не показатель. Вспомните последние игры с Вегасом, да и с той же "Каролиной"

    07.05.2025

  • Так Надо

    Мамма мия - 14 бросков. Ну что это такое?

    07.05.2025

  • Юрий

    Шансы ВК в этой серии не дать разбежаться Каролине. А для этого надо лишить ее владения шайбой, что сложно. Тотальное доминирование во владении шайбой в зоне соперника, почти в 2,5 раза. Про броски молчу… 94 попытки! В регулярке у Каро было 70 попыток за игру-лидеры по сезону! Четыре каркаса, 2 перекладины были у Свечникова. Заслуженная победа Каролины. Но хоккей ее трудно назвать зрелищным, бег по вертикали, хиты и броски с любых позиций, в основном от синей линии. Посмотрим, что будет дальше, но в физике пока Ураганы сильны)

    07.05.2025

  • Юрий

    А что там думать? Сколько из этих 60% смотрят игры? Думаю, не очень много.

    07.05.2025

  • Юрий

    У Каролины за игру было 94!!!! броска!!!! Если учесть что они и так лидеры регулярки по броскам за игру-70 попыток! То сегодня даже себя превзошли на треть! Огромная нагрузка выпала на игроков ВК и Томпсона.

    07.05.2025

  • Юрий

    Будем честны, Протас с Алексеевым привезли победную шайбу Каро, и вины Алексея как по мне в эпизоде больше, неудобная передача была.

    07.05.2025

  • BS35LV

    Как же они мучились. И от куда взялись Вши во 2й раунд...

    07.05.2025

  • Юрий

    В Каролине четверо Русских, Никишин контракт подписал и может сыграть в плей-офф.

    07.05.2025

  • Алексей Х

    Прогноз Парохода сбывается))

    07.05.2025

  • Alexander Kulesh

    Каролину с победой! Ждем следующих побед!

    07.05.2025

  • Vitamin007

    Статистика игр с Каролиной такое себе... Тревожно за Саню и Ко, все может закончится и быстро...

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Да. Статистика это и показала. Даже по силовым было у гостей преимущество, не говоря о к-ве бросков и выигранных вбрасываний.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    в такой игре забив 1 невозможно расчитывать на победу.Каролина только 4 раза в каркас попала.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    сегодня 8 марта.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    каролина после 2-й сядет на перекур,а потом детей жоры вашингтона закопает.

    07.05.2025

  • ГлавПатриот

    Нормуль, но 10-1 должен был счет. Физрук научил лишь бегать и прессинговать. Уже сетка халявная, а он всё мучается.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    вашингтон всегда после длительных перерывов плохо играл.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    по играм в регулярке я видел превосходство Каролины,но не настолько.Такое ощущение что на беговой дорожке бежали мужик и школьник. у вашингтона я шансы не вижу,если только Каролина не встанет.

    07.05.2025

  • Андрей Андрей

    Чемпионат и кубок зеркальные вещи. Я думаю что у Шуры следующий год будет последним,слишком он сильно сдал за последние 2 года.Слишком слабо он выглядит.

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Дно черт вышло уперед 3:2.

    07.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Игру не смотрел. По счету кажется, что было ровно, но посмотрел стату, а там почти тотальное преимущество Ураганов, кроме заблокированных бросков, что и понятно, Вашики почти не бросали. Скорее терпели и даже дожили до овера.

    07.05.2025

  • _Металлург_

    Справедивости ради почти выиграл. После рекорда празднование слишком затянулось.

    07.05.2025

  • _Металлург_

    Сколько же на сайте СЭ обитает любителей очка. объединились бы уже в свою секту и встречались с микой на унитазах. Зачем нам об этом рассказывать?

    07.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Кто выйдет в финал Восточной конференции НХЛ? «Вашингтон» и «Флорида» 59.8% «Торонто» и «Каролина» 6.8% --- Думайте.

    07.05.2025

  • Zohr Vad

    Вашингтон проиграл в ОТ. Это плохо. Но забил, наконец-то, беларус Протас. Это хорошо. Может его прорвёт и он поможет Капиталистам!

    07.05.2025

  • Sehrgut

    Вашингтону надо поднажать :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    07.05.2025

  • _Металлург_

    Сегодня праздник у девчат.

    07.05.2025

  • True Timati

    Ты п...зданулся что-ли? С каких пор ты перестал ненавидеть русских?

    07.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    "2-4"-это уже шансы: эти "2" как то же должны(по вашей мысли) появиться.А тут ( по такой игре) хоть бы"1" появился...

    07.05.2025

  • Сибиряк.1974.СМ

    Сильно ты эээ...фантазируешь! Ждём 2ю серию?

    07.05.2025

  • Грег Хаус

    Кстати, Эля прыгает в красном абибасе - такая красотуля

    07.05.2025

  • Грег Хаус

    Поможет только Чудо - и верный сглаз

    07.05.2025

  • Скиталец

    Смотрел только овертайм, сейчас глянул сжатую трансляцию. Но так если и далее играть, то у кэпиталз шансы скромные. Банда придурков им насуют, это им сегодня еще повезло всего два забили.

    07.05.2025

  • Грег Хаус

    Как же так

    07.05.2025

  • Apei

    не затащил

    07.05.2025

  • Cracker

    шлак в кавычках который регулярку выигрпл?!

    07.05.2025

  • Cracker

    Броски 14-33?! Полное доминирование Кейнс. Имеет ли шансы Столичные или проигрыш 2-4 в серии?

    07.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Я не болельщик Каролины . Просто в Каролине трое русских , а в Вашингтоне двое играют . Болею за ту команду где больше русских играет , чтобы больше обладателей кубка Стенли из России было Как в 90 х годах , за Детроит топил , когда целая пятёрка русских выходила на лёд

    07.05.2025

  • spartsmen

    а какая разница дома или не дома? играли так, как им дали.

    07.05.2025

  • Valery Petrukhin

    Понеслась ....да по кочкам! Я не знаю,, кто отнёс вашиков в фавориты? Ну нет команды! Есть Уилсон, Стролл, Овечкин, ну и, вроде, Протас. Остальное - шлак!

    07.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Среагировали со скоростью экспресса – спустя всего 14 минут. Тяжело далась игра, Каролина доминировала – 33 броска (2 штанги и 2 перекладины), еще 31 бросок Вашингтон заблокировал, а сам нанес всего 14. В таких играх особенно ценно реализовывать свои моменты, но никого ругать или хвалить не хочется, чтобы не сглазить. Остается только набраться оптимизма и ждать следующую встречу.

    07.05.2025

  • spartsmen

    Весь матч Вашингтон напоминал мне бруса виллиса, везущего на бронеавтобусе свидетеля в суд. Надеялся, что довезёт. Но настойчиво лезла мысль, что мафия и продажные полицаи в следующей серии вместо автоматов возьмут авиационные пулемёты. Не довёз. А пулемёты они всё равно возьмут. Автобус надо менять на танк. А есть ли он в кустах?

    07.05.2025

  • Sergey Krug

    приятно и болельщиков Каролины видеть.Радуйтесь,заслужили.

    07.05.2025

  • Sergey Krug

    На Логане Томпсоне и Леше Протасе выехать не получилось,надо активней включаться...Для себя решил,если первый матч Вашингтон возьмет,то сольет серию,если сольет первый матч,то серия будет за нами.9 мая,надеюсь,будет иная игра.

    07.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    С победой ! ! !

    07.05.2025

  • невропатолог176

    Даже комментировать ничео не буду. Обидно. Но это только первый сатч серии. Будем посмотреть... З.Ы. Перерыв не пошел Вашинтону на пользу...

    07.05.2025

  • oleg.bob

    Плохо, очень плохо...

    07.05.2025

  • baruv

    Первый блин... Могло быть и раньше и счет крупнее Из плюсов у Вашингтона - игра в защите, но до лучших матчей в регулярке столичным пока далеко.

    07.05.2025

  • True Timati

    Нельзя у себя дома так осторожно играть. "Крались, крались - обоср...лись" (с)

    07.05.2025

  • Neil

    Ну что, всё по делу. Были мини шансы, но этого не достаточно. Увы.

    07.05.2025

    «Вашингтон» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
