9 мая, 04:47

«Вашингтон» обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии, Овечкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Тэйлор Рэдиш атакует ворота «Каролины».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» переиграл «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал равный — 1-1.

Заброшенными шайбами у «Кэпиталз» отметились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Том Уилсон. Единственный гол «Харрикейнз» на счету Шейна Гостисбеера.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 14 с половиной минут, отметился тремся бросками по воротам и одним силовым приемом.

Третий матч в серии состоится в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Вашингтон» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Макмайкл — 4, 22:16 — 1:0. Карлсон — 1 (бол., Уилсон, Строум), 41:54 — 2:0. Гостисбеер — 2 (бол., Джарвис, Ахо), 49:26 — 2:1. Уилсон — 3 (п.в., Протас), 59:00 — 3:1.

Вратари: Томпсон — Андерсен (58:03 — 59:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+9+7) — 28 (7+4+17).

Наши: Алексеев (9.42/0/0), Овечкин (14.36/3/0) — Орлов (19.20/3/0), Свечников (18.45/1/-1).

9 мая. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
  • Kuch777

    Еагений, а почему СЭ не пишет о Кубке Стэнли до матча! Зачем ваши псеФдо новости нужны?! Кол вам

    11.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ну в ПО точно попадут, думаю

    10.05.2025

  • Foma Akvinsky

    значит тренерский штаб его на полуфинал готовит, уверены в проходе Каролины Вашингтоном)))

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    насчет наклонов Овечкина после бросков. вовсе не уверен, что это связано с нехваткой кислорода. вообще не видел (ни сам, играя), ни со стороны в матчах проф. лиг, чтобы игроки так делали. скорее, когда сбилась дыхалка и не хватает воздуха, расправляешь грудную клетку и отклоняешься назад, чтобы глубже вдохнуть. наклоняясь вперед, ты выдыхаешь. еще: по-моему, Ови поторопился и броски сорвались. после второго он скорее наклонился в досаде, что не смог воспользоваться моментом. а так, да, он на удивление тяжел в этих двух матчах. в отличие от серии первого раунда

    09.05.2025

  • maxcds

    На Демидова чтоли хочешь вложиться?

    09.05.2025

  • объективный Артём =)

    та епта, на 3 сезона вперед уже знаю, не рискуй)

    09.05.2025

  • maxcds

    Тоже комментируешь бредятину) Хотя, каюс, сам грешен иногда. Когда новенькие такое пишут.

    09.05.2025

  • maxcds

    Все ерундой занимаешься) В этот раз соскочил ты от меня. Готовса перед началом сезона 16 команд в п/о предсказать.

    09.05.2025

  • maxcds

    Демократия это какая? Которая власть демократов?

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    это "преимущество" отражает две вещи: 1. что шайба не у тебя, команду продавливают, и остается только блокировать; 2. мужество блокирующих

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    бред. сколько забивал и приносил побед в ПО. в том числе когда кубок брали. в первом раунде сейчас был ключевым игроком. а вот тут сдулся, действительно... но сегодня было получше, видно было, что старался. но тяжело ему, видно

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    потеря контроля после силового воздействия произошла из-за того, что шайба попала четко в лицу игроку Каролины. тот схватился за лицо, ММ этим воспользовался и подхватил шайбу. игрок Каролины (Гостисбеер?) попытался побежать за ММ, но снова схватился за лицо, остановился, и ММ был таков

    09.05.2025

  • alehan.227472

    LOL:(

    09.05.2025

  • Женек10

    радужный ты наш, покажи мне , где я вообще тут про сво пишу? ты просто балаболище, это твоя натура.

    09.05.2025

  • Сергей

    Опять врешь. Наши героические предки, прежде всего бы спросили, а как вы допустили, что ната стоит у наших границ , строит базы и ставит ракеты в 5 минутах подлета к столице. Почему не остановили это раньше.?

    09.05.2025

  • Сергей

    Ты забыл, что месяц назад сам в этом признался )))

    09.05.2025

  • andyk82

    А их там не было? В Швеции уже с десяток лет все хотели вступить. Повода не было. А тут, вот... Но проблема в том, что нужно было через референдум провести. Но всем насрать, демократия она такая, на картинке.

    09.05.2025

  • Деметрио

    С днём великой Победы! Вечная память погибшим воинам...

    09.05.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Нужная и очень своевременная победа Вашингтона. Всех с Днем памяти о погибших во Второй мировой: русских, украинцев, белорусов, татар, узбеков, дагестанцев, евреев, грузин, армян, казахов, башкиров, - всех национальноестей... Вечная им память!

    09.05.2025

  • Саша

    У игроков обеих команд были "тяжелые" ноги. Чтобы быстрее смениться, игроки Кэпи просто выбрасывали шайбу в зону соперника. Игроки Каролины тоже выглядилиь не так свежо и не могли навязывать активный прессинг по ходу матча. Овечкин выглядел дохлее прежнего. К середине матча "дыхалки" у него не остаётся совсем. В эпизоде с 2 подряд бросками Ови сила броска заметно снижена и после бросков он наклоняется вперед из-за недостатка кислорода в крови. Ключевым моментом матча стал эпизод с силовым воздействием в центре поля на игрока Каролины. В результате произошла потеря контроля шайбы Каролиной. Шайбу подхватил Коннор Макмайкл вышел один на один и реализовал голевой момент. Большинство соперники реализовали поровну. Был ещё эпизод, когда Энтони Бовилье не попал с метра в открытый створ ворот. Каролина пыталась отыграться в 3 периоде, перебросав соперника, но попытка не удалась. Снятие вратаря за 2 минуты до конца успеха не имело.

    09.05.2025

  • Догада

    раньше надо было думать, на кого рыпаться

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    надеюсь эти гончие псы подвыдохнутся,а у вашингтонским хватит сил им забивать.

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    Шура должен в гостях забить.

    09.05.2025

  • maxcds

    Один :rage:

    09.05.2025

  • PvsZ

    Карлсон вообще за такой пас проставиться Тому должен)) Конфетка, на пустой угол))

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    пока до них это не доходит. Они считают что до сих пор могут править Миром. Ну как править, грабить и насиловать, если точно.

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    ведите себя по человечески, а не так как привыкли последние несколько веков. Время вашего господства в Мире закончилось, смиритесь. Или ваши дети тоже погибнут из-за вашей жадности и высокомерия.

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Мне Вегас понравился - настырная банда

    09.05.2025

  • ГлавПатриот

    Махнул фронтовые и белочка пришла?)

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Вегас давил, давил - и подавился

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Досмотрел Эдов - полный дебилизм

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Описка. Исправил.

    09.05.2025

  • abluciano

    Вот она, истинная цена Овечкина. Не кубковый он игрок совершенно. Привык играть на чиле. Дескать одну игру просрали, ок, другую выиграем. А в плей-офф так нельзя. А выходить и умирать это не про него. Да и не только он. В общем-то в регулярке игр на смерть мало. А вот когда навылет, когда за него берутся всеръез, он махом сдувается.

    09.05.2025

  • За спорт!

    Сам сперва не верил. Но говорят она.. Да и она не отрицает. А когда-то ведь нормальный был. Не дай Бог таким стать.

    09.05.2025

  • Osokin L

    фу... клоновод...

    09.05.2025

  • Osokin L

    Не так страшен физрук, как его малюют

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    это не пеги))

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    ЗетсРайт)

    09.05.2025

  • За спорт!

    Вашингтон с капитаном плюнули на грозу пустых ворот.

    09.05.2025

  • tonipi

    с Праздником, Капитон! Здоровья!

    09.05.2025

  • невропатолог176

    Их самих за уши не оттщзищь. Так что - мои полная противоположность тебе и твоему окружению.

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Т.е гроза пустых -это фифка? Я правильно понял?

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Лыцари сравняли! Пьетранджело. Отработал за то что 4 от него в свои влетела.

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Вашики молодцы , дожали. Дно чет прет. Грусна. Надеюсь Вегас сравняет и в овере добьет.

    09.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Всех с Праздником Великой Победы! Этот День Победы порохом пропах, это праздник со слезами на глазах.....:fist::bouquet::fireworks::fireworks:

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    4-3

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Холодные закуски готовы - скоро в магазин

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Запихали

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    4-2

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Игроки «Вашингтона» в сумме заблокировали 65 бросков в первых 2 матчах серии, игроки «Каролины» – 19. В обоих матчах у «столичных» было большое преимущество по числу заблокированных бросков – 32:9 в первой игре и 33:10 во второй. В первом матче больше всех блокировали защитник Мэтт Рой и форвард Брэндон Дьюхэйм (по 6 раз). Во втором матче отличились защитники Тревор ван Римсдайк (6), Джейкоб Чикран (5) и Александр Алексеев (4 за 09:42).

    09.05.2025

  • baruv

    За такие вещи пожизненный БАН! А где СЭ?

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    можешь мне оставить свою телегу)

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Мы везде, где были, брали экскурсии. На 9 форте в Брестской Крепости тоже очень интересно.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    я бытож не усоышал, еслиб не экскурсия...

    09.05.2025

  • Vladimir Demin

    Отлично!

    09.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Ну вот, все тезисы пропаганды из телевизора вывалил... Зачем ты так со мной?(

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    а на Аллее Ангелов кто похоронен? Люди жили в подвалах, и целыми поездами их вывозили в Россию и в безопасные районы! Объясни, за что их так? Или они не люди? Просто не стали признавать Власть антиконституционного переворота! Их за это надо было убивать?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    и там я был в прошлом году, но эту историю не слышал

    09.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Пикар молодчик!

    09.05.2025

  • Сергей

    фифа ты уже докатился до того, что ставишь дизлайк за День Победы? ты действительно фашист.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Админы, вы есть или воздух? Кто из вас опять выпустил ГлавПатриота - Грозу Пустых ворот???)))

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    в прошлом году был в Крепости. :thumbsup:

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    А вот GuruFifa на тебя тоже обиду заточил...:man_shrugging:

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    3-2 Вроде

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    ты тоже запрись в туалете и сиди безвылазно. А то в Берлине был случай...

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    3-1 МакД всех заездил

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    они все заняты были...

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Кучамала

    09.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Офигеть че происходит

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Подколзин озверел

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Ещё гол

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    вроде бы там есть аудиогид?

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    В Минском шикарном музее ВОВ был свидетелем одной истории: фашики налетелати внезепно и в первую очередь громили аэродромы.... Но был один герой, - успел взлетелеть , и дал бой в воздухе - сбил 2-х, а третьего - тараном сбил. Кое как посадил в поле самолет, его деревенские вылечили и... в том бою одна из потронов, пробив корпус, вонзилась в часы, которые он носил на груди - подарок отца... В 60-х он принес эти часы и эту пулю в подарок в музей в Минске...

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Эды сравняли

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Ураааааааааааа

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    разговаривал с женщиной из приграничья. Уроды не соблюдают перемирие, стреляют как и раньше. Ну по Киеву уже начали бить, надеюсь что и Банковскую разнесут. Хватит цацкаться. Всех с Великим Праздником, Днем победы над фашизмом!

    09.05.2025

  • невропатолог176

    Я не гоотов на эту тему говорить. Разговаривай с "одногрупниками" на кухне. Мне интересна техника а не пафос. Далее не интересно

    09.05.2025

  • lenin.vowa2018

    так и ходишь в кастрюле, не снимаешь? Фольгой ещё обмотайся.

    09.05.2025

  • Sergei

    Поздравляю всех с праздником Великой Победы, ну а Вашингтон сравнял счёт в серии это неплохо, конечно будет упорная борьба, болеем за команду Александра Овечкина, удачи.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Пока был в поездке в РБ, афигел от Интера... два матча с Барсой 3-3 - это агонь!!!

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Мужики, я вот только вернулся - гонял из Москвы в Брест! был в крепосте, это бомба!!! Всем рекомендую! Но имейте ввиду - прогулка без экскурсовода - пустая трата времени...

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Посмотрим.)

    09.05.2025

  • невропатолог176

    Дай то Бог. А может Епролина посыпется?......Будем посмотреть И поболеть)

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    была такая песенка в 90-е Тома,Тома,выходи из дома)Уилсон сегодня вышел,а Томпсону выходить не надо.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Диме Орлову трудно небось против Саши Хитовать... Друзья все же

    09.05.2025

  • невропатолог176

    Что ты в данном контексте вопроса подразумеваешь под словом Warmonger? Или просто слово красивое)

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    При этом считаю, что победитель этой пары будет в финале кубка... Считал, что это будут Ураганы, но счастлив буду ошибиться!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    И тебя с Днем ПОБЕДЫ. Будь здоров!

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Да

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Это другое дело! :grin:

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Мой прогноз такой,Вашингтон заберет третью игру,но скорее всего отдаст четвертую...

    09.05.2025

  • Andrew_BD

    Оба Томы)

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    С победой мужики! С днем победы!!! Артема, Андрея, Барува, Демеча, Сергея, Сержу Кругу, Андрюхе из Вшей, Жеку, Иру, Парохода, Леху, Тиму, Сашке из Карагаю, Юре Солдатенкову, фифе ГлавПратриоту и всех при всех! Здоровья близким!

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Сегодня свой 158-й матч в Кубке Стэнли Александр Овечкин. По этому показателю Ови обошел Павла Дацюка, Бобби Нистрома и Горди Хоу и сравнялся с Джо Нуиндайком и делит с ним 83-е место.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Саш, я тут бухал и ролик монтировал)) знаю, что матч был бодрый... Но ))))

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Эдов кто-нибудь смотрит?

    09.05.2025

  • Neil

    Да, и решили, что Том Уилсон джедай. Вот так.

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Включи Москва - Петушки в начитке Шнура и смотри Вегас-Эдмонтон.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Мы еще поспорим с этим атлетиком, с@ка!))

    09.05.2025

  • Андрей Андрей

    Это праздник какой-то. Всех с победой.

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Решил сделать бутерброд: обжаренный кабачок со свежим помидором в укропно-чесночно-майонезном соусе. Хороший закусон

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Мы еще поспорим с Атлетиком, с

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    Бодрый был матч - не усыплял.

    09.05.2025

  • Скиталец

    Всегда считал, что первый матч в серии для разбора полетов) но проигрыш в первом также может сказаться на итог серии.

    09.05.2025

  • Neil

    Само собой. Пусть работает, пашет.

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Уснул в конце 2-го... Щастлив результату!

    09.05.2025

  • baruv

    Время покажет!

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Рома получил Главный приз за лучшее поздравление - самого себя

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    В первом матче Карбери конспекты перепутал,Вашингтон играл по записям сезона 23/24(дикий фарт и мастерство вратаря),чуть не хватило)))Сегодня уже поактуальнее настройки были)

    09.05.2025

  • Neil

    Видел я ПО КХЛ. Небо и земля с ПО НХЛ. Какое там рубилово, в корпус-то и то не могут играть. Короче чего тут, тренеру виднее, что не готов!

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Обдумываю Празднечное меню - это вам не хоккей смотреть

    09.05.2025

  • Скиталец

    Томпсону, большое спасибо. Тащил как мог, если бы не он, то фиг знает. Уилсон, сделал результат!

    09.05.2025

  • Капитон Матроскин

    Дай Бог Томпсону здоровья!!!

    09.05.2025

  • baruv

    В КХЛ был одним из лучших "рубильщиков"

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    За нашу Победу!

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Бриндамор из Станховена нового Маршанда лепит чтоли?

    09.05.2025

  • shurikfromkaragay

    да, неее. нормально все было

    09.05.2025

  • Грег Хаус

    Вашингтон знает - когда надо побеждать

    09.05.2025

  • Neil

    молод есчё для рубилова.

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Он вестник побед,пусть будет.

    09.05.2025

  • сергей пантелеев

    И тебя бы лучше тут не видеть))

    09.05.2025

  • igor1972

    Тяжело, но справились. Вашингтон должен взять серию, запас прочности чувствуется. Овечкину - голов. Всех с Днём победы!!!

    09.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Даже Тени от Овечкина не увидел сегодня на льду .

    09.05.2025

  • baruv

    Почему не выпускают Никишина? В Каролине намечается суперское российское трио: Свечников, Орлов, Никишин, да и Кочетков. Посмотреть бы.

    09.05.2025

  • сергей пантелеев

    С Днём Победы! И с победой Вашиков. "Уилсон только в пустые и может забрасывать"))

    09.05.2025

  • Atoms

    Третий период напряг был, но пронесло. Вашиков с победой! Всех с Днём Победы! Добра и мира! Хорошего дня!

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    С праздником Победы!И с победой!Моментов было больше,чем на три гола,но и так сойдет))Образцово-показательный второй период(за исключением реализации).В Вашингтон еще вернемся и это главный итог матча.

    09.05.2025

  • невропатолог176

    Очень тяжелая игра. Болеешь уже не столько за Саню, а за всю банду Вашинтона. Харрикайнз - не смоли второй матч провести как первый, точнее Вашинтон не дал. Уилсон лучший. Всех с 80 летием Победы и победой Вашинтона. Дальшие будет сложнее... Вашинтон вперед! З.Ы. А я поеду на Парад, технику посмотретть в который раз.

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Матч имени Томми и Логана! С победой Вашингтон. Надо брать хотя бы один матч в Роли

    09.05.2025

  • Neil

    Вашингтон заметно прибавил, да и Каролина частенько ошибалась в обороне, хотя также ураганили, что дух захватывало порой. Но у столичных отличная оборона и великий и ужасный Уислсон с Логаном! Так, что если б не нелепое удаление и залетел нам с рикошетом только. Мы им красивые забили, чисто. Молодцы Вашингтон, справились. Зацепимся ещё!

    09.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Трудовая и заслуженная победа после проведенной работы над ошибками. Самоотверженно сыграли в обороне, реализовали свои моменты, а сопернику не дали. Главное – результат, в Роли будет столь же напряженно.

    09.05.2025

  • Sergey Krug

    Сегодня был уверен в победе,смотрел спокойно,знал,что все хорошо будет))

    09.05.2025

  • Сергей

    Первая пошла! Еще три раза так надо. Всех с победей и Днем Победы!

    09.05.2025

  • Скиталец

    Всех форумчан с днем великой и светлой победы!

    09.05.2025

  • Алексей Х

    Всех с великим праздником - днем Победы!

    09.05.2025

  • Скиталец

    Мы так давно, мы так давно не отдыхали Нам было просто не до отдыха с тобой Мы пол-Европы по-пластунски пропахали И завтра, завтра, наконец, последний бой Ещё немного, ещё чуть-чуть Последний бой — он трудный самый А я в Россию, домой хочу Я так давно не видел маму! А я в Россию, домой хочу Я так давно не видел маму! Четвертый год нам нет житья от этих фрицев Четвертый год солёный пот и кровь рекой А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться А мне б до Родины дотронуться рукой Ещё немного, ещё чуть-чуть Последний бой — он трудный самый А я в Россию, домой хочу Я так давно не видел маму! А я в Россию, домой хочу Я так давно не видел маму! Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной Последний раз России сможем послужить А за неё и помереть совсем не страшно Хоть каждый все-таки надеется дожить! Ещё немного, ещё чуть-чуть Последний бой — он трудный самый А я в Россию, домой хочу Я так давно не видел маму! А я в Россию, домой хочу Я так давно не видел маму!

    09.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Тягостное зрелище . Сплошная борьба

    09.05.2025

  • baruv

    Заслужили! Очень заряженным вышел Вашингтон и его плотная игра дала желаемый результат. Уилсон - зверь-выложился по максимуму и был лучшим. Можно побеждать и этих суперскоростных "ураганов".

    09.05.2025

