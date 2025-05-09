«Вашингтон» обыграл «Каролину» и сравнял счет в серии, Овечкин не набрал очков
«Вашингтон» переиграл «Каролину» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал равный — 1-1.
Заброшенными шайбами у «Кэпиталз» отметились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Том Уилсон. Единственный гол «Харрикейнз» на счету Шейна Гостисбеера.
Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 14 с половиной минут, отметился тремся бросками по воротам и одним силовым приемом.
Третий матч в серии состоится в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01.00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Вашингтон» — «Каролина» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Макмайкл — 4, 22:16 — 1:0. Карлсон — 1 (бол., Уилсон, Строум), 41:54 — 2:0. Гостисбеер — 2 (бол., Джарвис, Ахо), 49:26 — 2:1. Уилсон — 3 (п.в., Протас), 59:00 — 3:1.
Вратари: Томпсон — Андерсен (58:03 — 59:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (5+9+7) — 28 (7+4+17).
Наши: Алексеев (9.42/0/0), Овечкин (14.36/3/0) — Орлов (19.20/3/0), Свечников (18.45/1/-1).
9 мая. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
Счет в серии: 1-1.
