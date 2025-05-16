Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Вашингтоном» и выход в финал конференции

«Каролина» выиграла у «Вашингтона» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. «Харрикейнз» победили в серии — 4-1.

На 10-й минуте встречи Джордан Стаал открыл счет, в середине первого периода «Столичные» отыгрались — отличился Энтони Бовилье. В конце третьего периода российский нападающий Андрей Свечников забил победный гол, а Сет Джарвис забил в пустые ворота.

У 25-летнего Свечникова теперь 9 (8+1) очков в 10 матчах Кубка Стэнли-2025.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Вашингтон» — «Каролина» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Стаал — 1 (Мартинук), 9:38 — 0:1. Бовилье — 2, 13:41 — 1:1. Свечников — 8 (Уокер, Джарвис), 58:01 — 1:2. Джарвис — 4 (п.в.), 59:33 — 1:3.

Вратари: Томпсон (58:16 — 59:33) — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 19 (4+5+10) — 21 (8+8+5).

Наши: Алексеев (10.47/0/0), Овечкин (20.52/3/-2) — Никишин (10.33/2/0), Орлов (20.50/0/+1), Свечников (16.18/3/+2).

Счет в серии: 1-4.