Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Вашингтоном» и выход в финал конференции
«Каролина» выиграла у «Вашингтона» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. «Харрикейнз» победили в серии — 4-1.
На 10-й минуте встречи Джордан Стаал открыл счет, в середине первого периода «Столичные» отыгрались — отличился Энтони Бовилье. В конце третьего периода российский нападающий Андрей Свечников забил победный гол, а Сет Джарвис забил в пустые ворота.
У 25-летнего Свечникова теперь 9 (8+1) очков в 10 матчах Кубка Стэнли-2025.
В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (2-3).
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Вашингтон» — «Каролина» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Стаал — 1 (Мартинук), 9:38 — 0:1. Бовилье — 2, 13:41 — 1:1. Свечников — 8 (Уокер, Джарвис), 58:01 — 1:2. Джарвис — 4 (п.в.), 59:33 — 1:3.
Вратари: Томпсон (58:16 — 59:33) — Андерсен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 19 (4+5+10) — 21 (8+8+5).
Наши: Алексеев (10.47/0/0), Овечкин (20.52/3/-2) — Никишин (10.33/2/0), Орлов (20.50/0/+1), Свечников (16.18/3/+2).
Счет в серии: 1-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|1 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|- : -