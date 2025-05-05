Хоккей
5 мая, 15:00

«Вашингтон» — «Каролина»: расписание и даты матчей серии плей-офф НХЛ

Опубликовано расписание второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Каролиной»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Вашингтон» сыграет с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Вашингтон» — «Каролина»: расписание второго раунда плей-офф НХЛ

  • 1-й матч. 7 мая (среда). 2.00. Вашингтон. «Вашингтон» — «Каролина»
  • 2-й матч. 9 мая (пятница). 2.00. Вашингтон. «Вашингтон» — «Каролина»
  • 3-й матч. 11 мая (воскресенье). 1.00. Роли. «Каролина» — «Вашингтон»
  • 4-й матч. 13 мая (вторник). 2.00. Роли. «Каролина» — «Вашингтон»
  • 5-й матч. 14 мая (среда). Вашингтон. «Вашингтон» — «Каролина» (если потребуется)
  • 6-й матч. 16 мая (пятница). Роли. «Каролина» — «Вашингтон» (если потребуется)
  • 7-й матч. 18 мая (воскресенье). Роли. «Каролина» — «Вашингтон» (если потребуется)

В первом раунде «Кэпиталз» победили в серии «Монреаль» со счетом 4-1, «Харрикейнз» выиграли серию с «Нью-Джерси» — 4-1.

