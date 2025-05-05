Опубликовано расписание второго раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Каролиной»

«Вашингтон» сыграет с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Вашингтон» — «Каролина»: расписание второго раунда плей-офф НХЛ

1-й матч. 7 мая (среда). 2.00. Вашингтон. «Вашингтон» — «Каролина»

2-й матч. 9 мая (пятница). 2.00. Вашингтон. «Вашингтон» — «Каролина»

3-й матч. 11 мая (воскресенье). 1.00. Роли. «Каролина» — «Вашингтон»

4-й матч. 13 мая (вторник). 2.00. Роли. «Каролина» — «Вашингтон»

5-й матч. 14 мая (среда). Вашингтон. «Вашингтон» — «Каролина» (если потребуется)

6-й матч. 16 мая (пятница). Роли. «Каролина» — «Вашингтон» (если потребуется)

7-й матч. 18 мая (воскресенье). Роли. «Каролина» — «Вашингтон» (если потребуется)

В первом раунде «Кэпиталз» победили в серии «Монреаль» со счетом 4-1, «Харрикейнз» выиграли серию с «Нью-Джерси» — 4-1.