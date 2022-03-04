«Вашингтон» переиграл «Каролину». Овечкин, Кузнецов и Орлов забросили по одной шайбе
«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Кэпиталз» прервали неудачную серию из трех поражений.
В составе победителей по одной шайбе забросили российские хоккеисты Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. На счету первого также одна голевая передача.
«Каролина» идет на первом месте в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 8-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Каролина» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Кузнецов — 16 (бол.), 18:33 — 1:0. Фехервари — 4 (Шири, Хэтэуэй), 28:30 — 2:0. Овечкин — 33 (бол., Карлсон, Оши), 35:05 — 3:0. Орлов — 8 (Шири, Шульц), 59:02 — 4:0.
Вратари: Ванечек — Андерсен.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 33 (8+16+9) — 36 (6+13+17).
Наши: Кузнецов (19.37/3/0), Овечкин (19.46/2/0), Орлов (18.26/5/+1) — Свечников (15.07/1/-1).
4 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|53
|37
|16
|79
|2
|Питтсбург
|55
|33
|22
|74
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|65
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|50
|20
|30
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|53
|16
|37
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|52
|35
|17
|76
|2
|Флорида
|53
|35
|18
|75
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|54
|32
|22
|68
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|52
|19
|33
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|40
|14
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Вегас
|54
|30
|24
|64
|4
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|4.03
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|4 : 0
|4.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|1 : 5
|4.03
|03:00
|
Филадельфия – Миннесота
|- : -
|4.03
|03:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|4.03
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|- : -
|4.03
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|4.03
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|- : -
|4.03
|05:00
|
Вегас – Бостон
|- : -
|4.03
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|38
|2.06