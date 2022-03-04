«Вашингтон» переиграл «Каролину». Овечкин, Кузнецов и Орлов забросили по одной шайбе

«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Кэпиталз» прервали неудачную серию из трех поражений.

В составе победителей по одной шайбе забросили российские хоккеисты Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. На счету первого также одна голевая передача.

«Каролина» идет на первом месте в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 8-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Каролина» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кузнецов — 16 (бол.), 18:33 — 1:0. Фехервари — 4 (Шири, Хэтэуэй), 28:30 — 2:0. Овечкин — 33 (бол., Карлсон, Оши), 35:05 — 3:0. Орлов — 8 (Шири, Шульц), 59:02 — 4:0.

Вратари: Ванечек — Андерсен.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 33 (8+16+9) — 36 (6+13+17).

Наши: Кузнецов (19.37/3/0), Овечкин (19.46/2/0), Орлов (18.26/5/+1) — Свечников (15.07/1/-1).

4 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.