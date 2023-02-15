«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Каролине»

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил эту встречу, так как улетел из США в Россию по семейным причинам.

«Каролина» набрала 78 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 7-й строчке — 62 очка.