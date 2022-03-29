«Вашингтон» крупно уступил «Каролине», у Овечкина и Кузнецова «-3»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 1:6.

В составе «Кэпиталз» отличился Том Уилсон, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-3». У «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, еще по голу забили Дерек Степан, Себастьян Ахо, Бретт Песс и Брейди Скжей, Андрей Свечников сделал результативную передачу.

После второго периода в воротах «Вашингтона» Илья Самсонов сменил Витека Ванечека, который пропустил 5 шайб, отразив 18 бросков. На счету 25-летнего россиянина пять сейвов.

После этого матча «Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» с 95 очками — на первой строчке.