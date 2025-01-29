«Вашингтон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе столичной команды отличились Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум и Алексей Протас.

Единственную шайбу «Флэймз» забросил Блейк Коулман.

«Вашингтон» занимает 1-е место в Восточной конференции с 73 очками, «Калгари» расположился на 8-й строчке «Запада» с 55 баллами.