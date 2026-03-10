«Вашингтон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ
«Калгари» проиграл «Вашингтону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.
У гостей забили Блэйк Коулмэн, Егор Шарангович и Матвей Гридин, у хозяев отличились Хендрикс Лапьер, Том Уилсон, Коннор Макмайкл (дубль), Джастин Сурдиф, Итен Фрэнк и Райан Леонард.
«Вашингтон» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 71 очком после 65 матчей. «Калгари» (57 очков после 63 игр) располагается на 16-м месте.
В следующем матче «Вашингтон» 12 марта сыграет в гостях с «Филадельфией», «Калгари» 11 марта встретится на выезде с «Рейнджерс».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|41
|23
|88
|2
|Питтсбург
|64
|32
|32
|79
|3
|Айлендерс
|65
|37
|28
|79
|4
|Коламбус
|64
|33
|31
|76
|5
|Филадельфия
|64
|30
|34
|71
|6
|Вашингтон
|66
|32
|34
|71
|7
|Нью-Джерси
|64
|32
|32
|66
|8
|Рейнджерс
|64
|26
|38
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|65
|40
|25
|86
|2
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|82
|3
|Монреаль
|64
|36
|28
|82
|4
|Детройт
|65
|36
|29
|79
|5
|Бостон
|64
|36
|28
|78
|6
|Оттава
|64
|32
|32
|73
|7
|Флорида
|64
|32
|32
|67
|8
|Торонто
|65
|27
|38
|65
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|43
|20
|95
|2
|Даллас
|64
|40
|24
|90
|3
|Миннесота
|65
|38
|27
|87
|4
|Юта
|65
|34
|31
|73
|5
|Нэшвилл
|64
|29
|35
|66
|6
|Виннипег
|63
|26
|37
|62
|7
|Сент-Луис
|64
|25
|39
|60
|8
|Чикаго
|64
|24
|40
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|64
|36
|28
|75
|2
|Эдмонтон
|65
|32
|33
|72
|3
|Вегас
|65
|29
|36
|72
|4
|Сиэтл
|63
|29
|34
|67
|5
|Лос-Анджелес
|64
|26
|38
|67
|6
|Сан-Хосе
|62
|30
|32
|66
|7
|Калгари
|64
|25
|39
|57
|8
|Ванкувер
|64
|19
|45
|46
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
|12.03
|02:30
|Филадельфия – Вашингтон
|4 : 1
|12.03
|02:30
|Оттава – Монреаль
|2 : 3
