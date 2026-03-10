«Вашингтон» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» проиграл «Вашингтону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:7.

У гостей забили Блэйк Коулмэн, Егор Шарангович и Матвей Гридин, у хозяев отличились Хендрикс Лапьер, Том Уилсон, Коннор Макмайкл (дубль), Джастин Сурдиф, Итен Фрэнк и Райан Леонард.

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 71 очком после 65 матчей. «Калгари» (57 очков после 63 игр) располагается на 16-м месте.

В следующем матче «Вашингтон» 12 марта сыграет в гостях с «Филадельфией», «Калгари» 11 марта встретится на выезде с «Рейнджерс».

