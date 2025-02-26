«Вашингтон» проиграл «Калгари», Овечкин забил один гол
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
Единственный гол «Кэпиталз» забил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него 893 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 11 шайб.
«Вашингтон» с 84 очками в 58 матчах лидирует в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 64 очка в 57 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Поспишил — 4 (Соловьев, Ломберг), 11:47 — 0:1. Коронато — 16 (Бол), 16:42 — 0:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Строум), 44:52 — 1:2. Юбердо — 22 (Кадри), 55:32 — 1:3.
Вратари: Томпсон — Владарж.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (5+12+10) — 25 (14+3+8).
Наши: Овечкин (23.36/5/0) — -.
26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|44
|25
|94
|2
|Питтсбург
|68
|34
|34
|84
|3
|Коламбус
|68
|36
|32
|83
|4
|Айлендерс
|69
|39
|30
|83
|5
|Филадельфия
|68
|33
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|35
|35
|78
|7
|Нью-Джерси
|69
|35
|34
|72
|8
|Рейнджерс
|69
|28
|41
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|69
|43
|26
|92
|2
|Тампа-Бэй
|67
|42
|25
|88
|3
|Монреаль
|68
|37
|31
|84
|4
|Бостон
|69
|38
|31
|84
|5
|Детройт
|69
|38
|31
|84
|6
|Оттава
|68
|35
|33
|79
|7
|Флорида
|69
|34
|35
|71
|8
|Торонто
|70
|29
|41
|71
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|45
|23
|100
|2
|Даллас
|68
|43
|25
|96
|3
|Миннесота
|70
|39
|31
|90
|4
|Юта
|69
|36
|33
|78
|5
|Нэшвилл
|68
|31
|37
|71
|6
|Виннипег
|68
|28
|40
|67
|7
|Сент-Луис
|68
|27
|41
|65
|8
|Чикаго
|69
|26
|43
|64
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|68
|37
|31
|78
|2
|Эдмонтон
|70
|34
|36
|77
|3
|Вегас
|69
|31
|38
|76
|4
|Лос-Анджелес
|68
|28
|40
|72
|5
|Сиэтл
|68
|31
|37
|71
|6
|Сан-Хосе
|67
|32
|35
|70
|7
|Калгари
|69
|28
|41
|63
|8
|Ванкувер
|68
|21
|47
|50
|21.03
|02:00
|Торонто – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.03
|02:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 1
|21.03
|03:30
|Чикаго – Колорадо
|1 : 4
|21.03
|04:00
|Калгари – Флорида
|4 : 1
|21.03
|05:00
|Юта – Анахайм
|- : -
|21.03
|20:00
|Питтсбург – Виннипег
|- : -
|21.03
|21:00
|Нэшвилл – Вегас
|- : -
|21.03
|23:00
|Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|21.03
|23:00
|Сан-Хосе – Филадельфия
|- : -
|21.03
|23:00
|Миннесота – Даллас
|- : -