26 февраля 2025, 05:49

«Вашингтон» проиграл «Калгари», Овечкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственный гол «Кэпиталз» забил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него 893 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 11 шайб.

«Вашингтон» с 84 очками в 58 матчах лидирует в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 64 очка в 57 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Поспишил — 4 (Соловьев, Ломберг), 11:47 — 0:1. Коронато — 16 (Бол), 16:42 — 0:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Строум), 44:52 — 1:2. Юбердо — 22 (Кадри), 55:32 — 1:3.

Вратари: Томпсон — Владарж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (5+12+10) — 25 (14+3+8).

Наши: Овечкин (23.36/5/0) — -.

26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 69 44 25 94
2 Питтсбург 68 34 34 84
3 Коламбус 68 36 32 83
4 Айлендерс 69 39 30 83
5 Филадельфия 68 33 35 78
6 Вашингтон 70 35 35 78
7 Нью-Джерси 69 35 34 72
8 Рейнджерс 69 28 41 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 69 43 26 92
2 Тампа-Бэй 67 42 25 88
3 Монреаль 68 37 31 84
4 Бостон 69 38 31 84
5 Детройт 69 38 31 84
6 Оттава 68 35 33 79
7 Флорида 69 34 35 71
8 Торонто 70 29 41 71
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 68 45 23 100
2 Даллас 68 43 25 96
3 Миннесота 70 39 31 90
4 Юта 69 36 33 78
5 Нэшвилл 68 31 37 71
6 Виннипег 68 28 40 67
7 Сент-Луис 68 27 41 65
8 Чикаго 69 26 43 64
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 68 37 31 78
2 Эдмонтон 70 34 36 77
3 Вегас 69 31 38 76
4 Лос-Анджелес 68 28 40 72
5 Сиэтл 68 31 37 71
6 Сан-Хосе 67 32 35 70
7 Калгари 69 28 41 63
8 Ванкувер 68 21 47 50
21.03 02:00 Торонто – Каролина 3 : 4 ОТ
21.03 02:00 Вашингтон – Нью-Джерси 2 : 1
21.03 03:30 Чикаго – Колорадо 1 : 4
21.03 04:00 Калгари – Флорида 4 : 1
21.03 05:00 Юта – Анахайм - : -
21.03 20:00 Питтсбург – Виннипег - : -
21.03 21:00 Нэшвилл – Вегас - : -
21.03 23:00 Лос-Анджелес – Баффало - : -
21.03 23:00 Сан-Хосе – Филадельфия - : -
21.03 23:00 Миннесота – Даллас - : -
