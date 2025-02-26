«Вашингтон» проиграл «Калгари», Овечкин забил один гол

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственный гол «Кэпиталз» забил российский нападающий Александр Овечкин. Теперь у него 893 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 11 шайб.

«Вашингтон» с 84 очками в 58 матчах лидирует в Восточной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 64 очка в 57 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Поспишил — 4 (Соловьев, Ломберг), 11:47 — 0:1. Коронато — 16 (Бол), 16:42 — 0:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Строум), 44:52 — 1:2. Юбердо — 22 (Кадри), 55:32 — 1:3.

Вратари: Томпсон — Владарж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (5+12+10) — 25 (14+3+8).

Наши: Овечкин (23.36/5/0) — -.

26 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.