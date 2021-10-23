Овечкин провел 735 гол в карьере в НХЛ: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 против «Калгари»
Овечкин провел 735 гол в карьере в НХЛ
21:38
«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».
Alex Ovechkin tallies his fifth of the season ? pic.twitter.com/8IhDJKrJGO— Shayna (@hayyyshayyy) October 23, 2021
На 19-й минуте второго периода отличился Александр Овечкин. Он сделал счет равным — 3:3.
Для Овечкина это 735 гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Среди лучших снайперов в истории лиги он всего в шести шайбах от занимающего четвертое место Бретта Халла.
Getting closer...@ovi8 | #NHLNShowcase | #CGYvsWSH pic.twitter.com/rcoF1WrU6I— NHL Network (@NHLNetwork) October 23, 2021
После первого периода «Кэпиталз» уступали 0:3. Ранее в составе команды отличился еще один россиянин — Евгений Кузнецов.
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