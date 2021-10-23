Овечкин провел 735 гол в карьере в НХЛ: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 против «Калгари»

«Вашингтон» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Alex Ovechkin tallies his fifth of the season ? pic.twitter.com/8IhDJKrJGO — Shayna (@hayyyshayyy) October 23, 2021

На 19-й минуте второго периода отличился Александр Овечкин. Он сделал счет равным — 3:3.

Для Овечкина это 735 гол в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Среди лучших снайперов в истории лиги он всего в шести шайбах от занимающего четвертое место Бретта Халла.

После первого периода «Кэпиталз» уступали 0:3. Ранее в составе команды отличился еще один россиянин — Евгений Кузнецов.