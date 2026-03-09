«Вашингтон» — «Калгари»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 10 марта. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.
«Вашингтон» — «Калгари»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)
Основные события игры «Вашингтон» — «Калгари» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
«Вашингтон» набрал 69 очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Калгари» — 57 очков в 62 матчах. В январе «Кэпиталз» победили «Фэймз» со счетом 3:1.
Столичная команда проиграла три матча подряд и 7 марта уступила «Бостону» на выезде (1:3). Канадская команда прервала неудачную серию победой над «Каролиной» 8 марта (5:4).
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
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|0
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|0
|0
|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|0
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|8
|Флорида
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
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|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
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|0
|0
|4
|Миннесота
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|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
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|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
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|0
|0
|0
|3
|Вегас
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
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|7
|Сиэтл
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|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
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