«Вашингтон» — «Калгари»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Калгари» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 10 марта. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Калгари»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

Основные события игры «Вашингтон» — «Калгари» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

10 марта, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Калгари

«Вашингтон» набрал 69 очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Калгари» — 57 очков в 62 матчах. В январе «Кэпиталз» победили «Фэймз» со счетом 3:1.

Столичная команда проиграла три матча подряд и 7 марта уступила «Бостону» на выезде (1:3). Канадская команда прервала неудачную серию победой над «Каролиной» 8 марта (5:4).