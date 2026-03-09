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«Вашингтон» — «Калгари»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Вашингтон» и «Калгари» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на вторник, 10 марта. Игра будет проходить на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Калгари»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео)

Основные события игры «Вашингтон» — «Калгари» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 марта, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Калгари

«Вашингтон» набрал 69 очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Калгари» — 57 очков в 62 матчах. В январе «Кэпиталз» победили «Фэймз» со счетом 3:1.

Столичная команда проиграла три матча подряд и 7 марта уступила «Бостону» на выезде (1:3). Канадская команда прервала неудачную серию победой над «Каролиной» 8 марта (5:4).

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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Центральный дивизион И В П О
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