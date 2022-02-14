«Вашингтон» и «Ванкувер» интересуются нападающим «Нью-Джерси»

«Вашингтон» и «Ванкувер» проявляют интерес к нападающему «Нью-Джерси» Павлу Захе, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

24-летний чех в этом сезоне провел в регулярном чемпионате 46 матчей и набрал 23 (12+11) очка при показателе полезности «минус 19».

«Дьяволы» выбрали Заху на драфте 2015 года под общим 6-м номером.

Его контракт с кэпхитом 2,25 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Игрок может получить статус ограниченно свободного агента.