«Вашингтон» и «Бостон» 11-й раз подряд завершили очный матч плей-офф НХЛ с разницей в одну шайбу

«Бостон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Вашингтон» со счетом 4:3.

Для команд это 11-я очная встреча в плей-офф подряд, которая завершается с преимуществом в одну шайбу, что является самой продолжительной серии игр в истории НХЛ.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 20 мая и начнется в 1:30 мск.