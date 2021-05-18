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«Вашингтон» и «Бостон» 11-й раз подряд завершили очный матч плей-офф НХЛ с разницей в одну шайбу

06:48
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«Бостон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Вашингтон» со счетом 4:3.

Для команд это 11-я очная встреча в плей-офф подряд, которая завершается с преимуществом в одну шайбу, что является самой продолжительной серии игр в истории НХЛ.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 20 мая и начнется в 1:30 мск.

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