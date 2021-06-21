Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтон» хочет подписать с Самсоновым контракт-мостик

19:40
Илья Самсонов. Фото AFP
Илья Самсонов. Фото AFP
Теги:

«Вашингтон» намерен сохранить в команде голкипера Илью Самсонова. Клуб готов предложить 24-летнему россиянину краткосрочный контракт (так называемый контракт-мостик), сообщает The Athletic.

Проблема для «Вашингтона» заключается в том, что у россиянина будет право обратиться в арбитраж, который может определить сумму его новой зарплаты.

У Самсонова подошел к концу срок действия контракта новичка. Он получил статус ограниченно свободного агента.

В прошедшем сезоне он провел 19 матчей, одержав 13 побед и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру.

Читайте также

Россия — Дания: решающий матч на Евро-2020 — расклады онлайн
Кот Ахилл и верблюд Саламыч предсказали итоги решающих для РФ матчей Евро-2020
Четверо разбились в лобовом ДТП в Адыгее
Что может рассказать о человеке месяц его рождения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд