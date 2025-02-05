«Вашингтон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

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«Вашингтон» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Эндрю Манджапане, Том Уилсон, Ларс Эллер, Ник Дауд, Алексей Протас и Александр Овечкин.

За «Пантерз» шайбы забросили Сэм Беннетт, Александр Барков и Мэттью Ткачук.

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции с 77 очками, «Флорида» идет 3-й с 67 баллами.