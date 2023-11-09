«Вашингтон» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» одержала победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У «Кэпиталз» дубль оформил Энтони Манта и одну шайбу забросил Коннор Макмайкл. В составе «Пантерз» голами отметились Эван Родригес, Александр Барков, Сэм Рейнхарт и Оливер Экман-Ларссон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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