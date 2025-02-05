«Вашингтон» победил «Флориду», Овечкин забил гол

«Вашингтон» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в конце игры забил в пустые ворота. Всего в этом сезоне 39-летний россиянин набрал 39 (25+14) очков в 37 матчах.

Россиянин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах до 16 голов.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.