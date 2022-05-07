«Вашингтон» разгромил «Флориду» и повел в серии, у Овечкина — гол и передача
«Вашингтон» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Флориду» со счетом 6:1.
Голы в составе «Столичных» забили Ти Джей Оши, Маркус Йоханссон, Тревор Ван Римсдайк, Гарнет Хэтэуэй и российский капитан Александр Овечкин (в большинстве), для которого это первая шайба в этом плей-офф.
Еще одну шайбу в пустые ворота забросил Джон Карлсон. У «Флориды» отличился Джонатан Юбердо.
36-й летний Овечкин также отдал голевую передачу в этой встрече.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 31 броска. Его соотечественник из «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 30 бросков и был признан первой звездой встречи.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Вашингтон» — «Флорида» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
Голы: Юбердо — 1 (Дюклер, Экблад), 2:45 — 0:1. Оши — 2 (бол., Овечкин, Карлсон), 19:34 — 1:1. Юханссон — 1 (Манта, Бэкстрем), 29:51 — 2:1. ван Римсдайк — 1 (Юханссон, Бэкстрем), 38:49 — 3:1. Овечкин — 1 (бол., Шири, Манта), 50:25 — 4:1. Карлсон — 1 (п.в., Эллер), 55:40 — 5:1. Хэтэуэй — 1 (Ларссон, Дауд), 59:18 — 6:1.
Вратари: Самсонов — Бобровский.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 31 (11+7+13) — 30 (9+13+8).
Наши: Кузнецов (19.18/3/-1), Овечкин (20.27/3/-1), Орлов (19.39/0/+1) — -.
7 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 2-1 (4:2, 1:5, 6:1).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
|2 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 1
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|7.05
|02:00
|
Бостон – Каролина
|4 : 2
|7.05
|02:30
|
Тампа-Бэй – Торонто
|2 : 5
|7.05
|04:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 5
|7.05
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 8
|7.05
|20:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 1
|7.05
|23:30
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|0.5
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|2
|0.51
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75