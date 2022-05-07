Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:45

«Вашингтон» разгромил «Флориду» и повел в серии, у Овечкина — гол и передача

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Вашингтон» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Флориду» со счетом 4:1.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Флориду» со счетом 6:1.

Голы в составе «Столичных» забили Ти Джей Оши, Маркус Йоханссон, Тревор Ван Римсдайк, Гарнет Хэтэуэй и российский капитан Александр Овечкин (в большинстве), для которого это первая шайба в этом плей-офф.

Еще одну шайбу в пустые ворота забросил Джон Карлсон. У «Флориды» отличился Джонатан Юбердо.

36-й летний Овечкин также отдал голевую передачу в этой встрече.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 31 броска. Его соотечественник из «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 30 бросков и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Вашингтон» — «Флорида» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Юбердо — 1 (Дюклер, Экблад), 2:45 — 0:1. Оши — 2 (бол., Овечкин, Карлсон), 19:34 — 1:1. Юханссон — 1 (Манта, Бэкстрем), 29:51 — 2:1. ван Римсдайк — 1 (Юханссон, Бэкстрем), 38:49 — 3:1. Овечкин — 1 (бол., Шири, Манта), 50:25 — 4:1. Карлсон — 1 (п.в., Эллер), 55:40 — 5:1. Хэтэуэй — 1 (Ларссон, Дауд), 59:18 — 6:1.

Вратари: Самсонов — Бобровский.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 31 (11+7+13) — 30 (9+13+8).

Наши: Кузнецов (19.18/3/-1), Овечкин (20.27/3/-1), Орлов (19.39/0/+1) — -.

7 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 2-1 (4:2, 1:5, 6:1).

Александр Овечкин
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
58
Читайте также
Не стало старейшего гроссмейстера мира. Ему недавно исполнилось 100 лет
Что произошло после того, как Оливейра лишился титула чемпиона из-за лишних 200 граммов
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Самсонов признан первой звездой третьего матча «Вашингтон» — «Флорида»
Кубок Стэнли-2022: «Вашингтон» победил «Флориду», «Питтсбург» — «Рейнджерс» и другие матчи 7 и 8 мая
Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2021/22
Овечкин обошел Эспозито в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ
«Питтсбург» потерял вратаря Десмита на остаток плей-офф НХЛ
Радулов пропустит третий матч серии между «Далласом» и «Калгари»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ-2021/22

Кубок Стэнли-2022: «Вашингтон» победил «Флориду», «Питтсбург» — «Рейнджерс» и другие матчи 7 и 8 мая
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
1 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
1 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
2 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 1
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Даллас
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 1
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Бостон
0 - 0
2 - 1
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
7.05 02:00
Бостон – Каролина
 4 : 2
7.05 02:30
Тампа-Бэй – Торонто
 2 : 5
7.05 04:30
Сент-Луис – Миннесота
 1 : 5
7.05 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 2 : 8
7.05 20:00
Вашингтон – Флорида
 6 : 1
7.05 23:30
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 6
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 3 6
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 3 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 3 4
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 3 3
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 0.5
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 2 0.51
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Вашингтон

 2 0.75
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости