«Вашингтон» разгромил «Флориду» и повел в серии, у Овечкина — гол и передача

«Вашингтон» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Флориду» со счетом 6:1.

Голы в составе «Столичных» забили Ти Джей Оши, Маркус Йоханссон, Тревор Ван Римсдайк, Гарнет Хэтэуэй и российский капитан Александр Овечкин (в большинстве), для которого это первая шайба в этом плей-офф.

Еще одну шайбу в пустые ворота забросил Джон Карлсон. У «Флориды» отличился Джонатан Юбердо.

36-й летний Овечкин также отдал голевую передачу в этой встрече.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 31 броска. Его соотечественник из «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 из 30 бросков и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Вашингтон» — «Флорида» — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Юбердо — 1 (Дюклер, Экблад), 2:45 — 0:1. Оши — 2 (бол., Овечкин, Карлсон), 19:34 — 1:1. Юханссон — 1 (Манта, Бэкстрем), 29:51 — 2:1. ван Римсдайк — 1 (Юханссон, Бэкстрем), 38:49 — 3:1. Овечкин — 1 (бол., Шири, Манта), 50:25 — 4:1. Карлсон — 1 (п.в., Эллер), 55:40 — 5:1. Хэтэуэй — 1 (Ларссон, Дауд), 59:18 — 6:1.

Вратари: Самсонов — Бобровский.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 31 (11+7+13) — 30 (9+13+8).

Наши: Кузнецов (19.18/3/-1), Овечкин (20.27/3/-1), Орлов (19.39/0/+1) — -.

7 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 2-1 (4:2, 1:5, 6:1).