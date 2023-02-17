«Вашингтон» проиграл «Флориде». Кузнецов забросил одну шайбу
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Для «Кэпиталз» это поражение стало третьим подряд.
В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для него 9-й в этом сезоне.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.
«Флорида» сравнялась по очкам с «Вашингтоном» в Восточной конференции. Команды занимают 8-е и 9-е места соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Флорида» — 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
Голы: Форслинг — 8 (Луостаринен, Верхэге), 9:10 — 0:1. М. Стаал — 1 (Монтур, Верхэге), 21:32 — 0:2. Уайт — 7 (Лунделл), 27:20 — 0:3. Строум — 12 (Оши, Густафссон), 35:51 — 1:3. Барков — 16 (Смит), 37:03 — 1:4. Бэкстрем — 3 (бол., Густафссон), 53:04 — 2:4. Кузнецов — 9 (бол., Оши, Густафссон), 57:28 — 3:4. Лунделл — 8 (п.в.), 58:39 — 3:5. Райнхарт — 20 (п.в., Лунделл), 59:45 — 3:6.
Вратари: Кемпер (58:13 — 58:39, 58:44 — 59:45) — Бобровский.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 32 (6+12+14) — 36 (10+20+6).
Наши: Кузнецов (11.47/2/-3), Орлов (22.12/3/-3) — Денисенко (7.45/1/+1).
17 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
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|35
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|2
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|35
|19
|73
|4
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|28
|30
|62
|5
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|Центральный дивизион
|И
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|П
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|1
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|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
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|53
|25
|28
|53
|7
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|46
|8
|Чикаго
|53
|16
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
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|55
|17
|38
|45
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|17
|38
|40
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Вашингтон – Флорида
|3 : 6
|17.02
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|6 : 2
|17.02
|03:00
|
Коламбус – Виннипег
|3 : 1
|17.02
|04:00
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|17.02
|05:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|17.02
|05:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|17.02
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|17.02
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
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Бостон
|34
|1.90
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|2.17
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|41
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