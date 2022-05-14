«Флорида» переиграла «Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ

«Флорида» в овертайме выиграла у «Вашингтона» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ. «Пантерз» выиграли серию — 4-2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился одной голевой передачей.

Ворота обеих команд защищали российские вратари: Илья Самсонов в составе «Вашингтона» отразил 27 бросков, а Сергей Бобровский из «Флориды» сделал 34 сэйва.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Форида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Тампа» (3-3).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Вашингтон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Дауд — 1 (Хэтэуэй, Ларссон), 23:44 — 1:0. Ломберг — 1 (Хернквист, Луостаринен), 26:13 — 1:1. Бэкстрем — 2 (Шульц, ван Римсдайк), 41:37 — 2:1. Жиру — 3 (Экблад, Верхэге), 48:18 — 2:2. Барков — 2 (Жиру, Уигар), 54:17 — 2:3. Оши — 6 (бол., Манта, Кузнецов), 58:57 — 3:3. Верхэге — 6 (Жиру, Чиаро), 62:46 — 3:4.

Вратари: Самсонов (57:48 — 58:57) — Бобровский.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (13+9+13+2) — 31 (8+14+7+2).

Наши: Кузнецов (19.46/0/0), Овечкин (19.53/1/-1), Орлов (22.30/2/0) — Мамин (7.46/1/-1).

14 мая. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Счет в серии: 2-4.