«Флорида» в овертайме обыграла «Вашингтон» и сравняла счет в серии, у Кузнецова заброшенная шайба

«Флорида» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла в овертайме «Вашингтон» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина, у «Пантерз» шайбы забросили Картер Верхаге и Сэм Рейнхарт. Победный гол в овертайме забил Верхаге.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 29 бросков, у голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 14 сейвов.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 12 мая и начнется в 2:30 мск.