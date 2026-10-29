«Вашингтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Кэпиталз» по две шайбы забросили Алекс Так и Джордан Кайру, а также один гол на счету Ильи Протаса. У «Флайерз» забили Матвей Мичков и Шон Кутюрье.

«Вашингтон» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на последней строчке — 10 очков в 15 играх.

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