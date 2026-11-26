«Вашингтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» победил «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В составе хозяев одним из самых заметных стал 22-летний россиянин Иван Мирошниченко: на его счету гол и передача. Теперь у форварда 3 (2+1) очка в 5 играх сезона-2026/27.

Шайбы у «Кэпиталз» также забросили Райан Леонард, Коул Хатсон, Бун Дженнер, Алекс Так, Мэтт Рой и Дилан Строум. У «Флайерз» отличились Трэвис Конекны, Расмус Ристолайнен и Коул Кнубл.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 13 минут 14 секунд: один бросок, один силовой прием и показатель полезности «+1».

Победа прервала серию поражений «Вашингтона». Команда идет 12-й на Востоке — 22 очка в 22 матчах. «Филадельфия» на 11-й строчке: 25 очков после 27 игр.

Дальше у «Кэпиталз» — встреча с «Флоридой», у «Флайерз» — с «Ванкувером». Оба матча запланированы на 28 ноября.

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