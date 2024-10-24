«Вашингтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Нападающий «Кэпиталз» Коннор Макмайкл оформил дубль, а также по одному голу забили Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа, Ник Дауд и Тэйлор Рэддиш. У «Флайерз» отличились Матвей Мичков, Оуэн Типпетт и Трэвис Конечны.

«Вашингтон» с 10 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет последней — 3 очка.