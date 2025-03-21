«Вашингтон» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на своем льду выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 64 очка в 70 играх.