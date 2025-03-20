«Вашингтон» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 20 на 21 марта. Игра состоится на льду «Кэпитал Уан Арены» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Вашингтон» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кэпиталз» набрали 98 очков в 68 играх и занимают первое место в Восточной конференции. «Флайерз» располагаются на 15-й строчке Востока (у команды — 64 очка в 69 встречах).

