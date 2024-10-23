«Вашингтон» — «Филадельфия»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг, 24 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события игры «Вашингтон» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
Встреча этих команд, проходившая 23 октября в Филадельфии, завершилась победой столичных со счетом 4:1.
«Вашингтон», за который выступает Александр Овечкин, провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ и после четырех побед набрал 8 очков. «Филадельфия» замыкает таблицу Восточной конференции с 3 очками в шести матчах при пяти поражениях подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:45
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|0 : 4
|23.10
|04:30
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 3 Б
|23.10
|05:15
|
Анахайм – Сан-Хосе
|3 : 1
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|6 : 1