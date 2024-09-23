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Сегодня, 00:39

Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» в предсезонном матче

Алина Савинова
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«Филадельфия» на выезде победила «Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ — 6:2.

У гостей дубли оформили Бобби Бринк и Морган Фрост, еще по голу забили Джоэл Фараби и Олле Люкселль. Российский нападающий Матвей Мичков сделал две результативные передачи.

За «Кэпиталз» шайбы забросили россиянин Иван Мирошниченко и Эндрю Кристалл, которому ассистировал еще один российский игрок Александр Алексеев.

«Филадельфия» стартует в регулярном чемпионате 9 октября матчем против «Бостона». «Вашингтон» в первой встрече сезона 13 октября сыграет против «Нью-Джерси».

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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