«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии», Овечкин забил один гол

«Вашингтон» победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь у него 2 гола в этом сезоне.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и голевой передачей. Его признали третьей звездой встречи. Защитник Егор Замула сделал одну голевую передачу. Голкипер Иван Федотов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» с 10 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет последней — 3 очка.