Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

21 марта, 04:46

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. Теперь у него 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. 39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.

«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 64 очка в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Овечкин — 35 (Протас, ван Римсдайк), 14:25 — 1:0. Духайм — 8 (Рой, Бовилье), 21:56 — 2:0. Манджапане — 12 (Бовилье), 31:06 — 3:0. Пелинг — 6, 45:10 — 3:1. Кутюрье — 11 (Пелинг, Типпетт), 57:24 — 3:2.

Вратари: Линдгрен — Эрссон (56:25 — 57:24, 57:35).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 16 (6+8+2) — 29 (5+7+17).

Наши: Овечкин (15.36/4/0) — Замула (16.25/0/+1), Мичков (20.01/2/0).

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fifa_guru

    Малыш, а если так?)

    23.03.2025

  • ГлавПатриот

    Какой еще план, дурень?))) В выходной день решил зайти почитать и увидел как два недотепы меня вспоминают и какие-то бредовые гипотезы строят, ну и написал.)) Про мат к скитальцу обращался.

    22.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Есть, мой план сработал и я заставил-таки тебя не сдержаться и ответить!!! Вот тебе ответ на твой вопрос - зачем?))) А про то что от меня мат исходит - покажи хоть один коммент мой с матом, трепло.

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    :man_facepalming:

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    Ты б за собой последил сколько вони и мата от тебя исходит, быдлован) тебя в первую очередь надо банить из всех сектантов. Как и все другие твои клонские аккаунты.)

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    Ты сделал мой день, раскрыватель блин))) развел он, да я и не скрывал что это я)) а про бота ГПВ с чего ты взял?) Хотя ладно, неважно, продолжайте расследование идаль Дон Кихот, лагманский.)) p.s. у меня кстати новый другой акк тут, и никто до сих пор не понял что это я. Хреновые вы сыщики, сектанты)

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    Биба и Боба...))) Матроскин а зачем ты себе акков наплодил?) Я не писал с этого акка но и не скрывал что это я. Женек сам всё сразу понял а ты, смотрю, аж целое расследование проводил.)) Мне даже вас жаль, в какое дно вы упали.

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    Вот так и живет убогая рф, что существуют всякие Матроскины и разносят сплетни, а люди верят.)

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    Конечно мои. И Спринт, и MikeN, и Остров, чего уж.))

    22.03.2025

  • ГлавПатриот

    Ахаха. Ущербный, уверен что это я?

    22.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Кстати, да, Скиф - вроде попадался... А еще вот левые ники типа nic5323 и mmm ... тоже с тех территорий однозначно

    21.03.2025

  • fifa_guru

    Ну тут убеждать не буду, он мне лично тут признался, что он). Просто раньше он был более адекватен. а теперь, походу совсем башню сорвало. СДБ он ставил только некоторым, которые с ним срались конкретно, и обгаживали его Мишек. И затем у меня был с ним уговор - он не трогает меня, а я - его. Но недели три-четыре прошло и он не сдержался и понеслось.)

    21.03.2025

  • fifa_guru

    Надолго жахнули тебя?

    21.03.2025

  • fifa_guru

    Сергей, а зачем ты лайкаешь противника Алекса? например, что тебе понравилось в его комменте про "888 телок шпёхнул"?

    21.03.2025

  • fifa_guru

    niс и mmm - тоже от гуры штоль? переодически скользят тут, явно левые ники. Не лениво же было столько е-мейлов завести, а главное - столько времени на все убивать каждый день. ппц, ни семьи, ни работы походу... жаль его...

    21.03.2025

  • Скиталец

    Фифка - крыса паршивка))

    21.03.2025

  • Скиталец

    Насчет ставлю дизы быдлу не уверен, возможно тоже он. Но сдб мне дизы не ставил. Хотя должен был, так как в первый год когда зарегался, больше свободного времени появилось от работы)) контры с ним были. Я до этого только читал посты примерно с года 2008. И в те времена да и в десятых примерно до середины такого мочилова и безобразия здесь не было. Он тогда еще начал подванивать и у меня с ним ругачки шли, также я тогда разносил смоку и меня два или три раза банили на неделю, а потом вообще на месяц:joy: А сейчас у некоторых с помойки такое льется в тч мат и ничего. Какой-то скиф (надеюсь это не наш Танкоградский Скиф - ультрас) нарисовался, дерьмища от него сегодня начитался)) и нихера не банят. Ну это такое себе, чертов модератор дрыхнет))

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    То что ГПВ - это фифа - я знал первее других, более того, я полгода назад при всех развел его признать, что Ставлю Дизы быдлу - тоже он.)) Я просто засомневался, что про фифу речь, потому что подумал, что Lazy имел ввиду - ползает - комментит, а оказалось - дизит, лишь в этом мой промах был)) а так-то, именно я и раскрыл фифкины бэкАкки))

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Кстати, видел. Амигоса забанили надолго и теперь он вынужден с другого акка сидеть. Обрати внимание на его рейтинг и лайки - у него в забаненом акке было на несколько десятков тысяч больше. Да и сам он признал. Так что банят, но точечно. И да, я подумал, что ползает, пыхтит - пишет, а все бональнее оказалось - дизит))) тогда это точно он)

    21.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    А что за моль на ветке завелась, всех подряд минусует?

    21.03.2025

  • Виктор Василишин

    Не понимаю, где тухлый заяц с информацией о том, как НХЛ 15 лет заставляла вратарей пропускать от Саши!

    21.03.2025

  • Atoms

    Приятная цифра 888 для автолюбителей, а мы ждем продолжения невероятной погони Сани за рекордом!:grin:

    21.03.2025

  • Bruno Spencer

    причем майор Арсеньев))

    21.03.2025

  • Vitamin007

    Какой же Красавец!

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Причем в последней(82-й) игре и с той же Филадельфией. Тортс тогда(не зная результатов других матчей) вратаря снял.И Оши забил.Очень хорошо эпизод помню.

    21.03.2025

  • icezellion

    Огнетушителей все равно не хватио, появились новые "поклонники" Александра, знающие слова "тупая горилла", "примитивно" и "один клуб")

    21.03.2025

  • Dimario

    Предполагаю что Ови закончит регулярку на красивой цифре 40 заброшенных, чтобы и следующему сезону досталось медиаактивности по этому поводу

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    и игрок #88 тоже забил (Манджи)

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    А в прошлом году стали последними

    21.03.2025

  • igor1972

    Пару дублей Овечкину надо бы, чтобы не откладывать рекорд до следующего сезона)). Вашингтон с победой. Очень интересно на них в плове посмотреть..

    21.03.2025

  • Rastan

    888! Достигнут важнейший, промежуточный, психологический рубеж.

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Да.И кроме того: на игру сыграли меньше при большем кол-ве побед в основное время.

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    В основном благодаря Линдгрену и держались.8 моментов высокой опасности Летчики в третьем создали.Не то что бы оборона столичных сильно помогала вратарю.

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Три периода крайне редко получается.В этот раз лучший был второй.Собственно жилы рвать там никто не собирается.Благо (в отличии от прошлого сезона ) турнирное положение позволяет.Можно спокойно готовится,нарабатывать схемы,тому же Алексееву дать сыграть.И без травм разумеется.

    21.03.2025

  • Алексей 11

    ну где там заяц островной с раскладами гнилыми по пустым, русским и т.д.?

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    и хет-трик у Паши)

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    100% стало ,когда Монреаль в игре с Айлендерс в овертайм ушел.С учетом того ,что Вашингтон в основное время победил.

    21.03.2025

  • PvsZ

    Реактивщики играли позже, так что Кэпиталз первыми достигли сотни.

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    До игры Вашигтон Кэпиталз были одной ногой в ПО.После уже там.Сам матч противоречивый.Начали хорошо,потом чуть сдали.Отличный второй период и откровенно плохой третий.Но результат. 100 очков,1 место в лиге и 888 конечно.Принимается.Болельщиков Кэпс с победой!

    21.03.2025

  • Деметрио

    Мужик, а ты все в кулачок...

    21.03.2025

  • Ментяра

    Теперь Саня на расслабоне ваще по дублю будет забрасывать.

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    он самый) а ты думал кто тут каждый день всем дизы лепит??

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    да и вратарь - гоняла еще, ога!) ржал когда прочел Амигоса)))

    21.03.2025

  • spartsmen

    мартовское безумие перед апрельским маршем...

    21.03.2025

  • Ментяра

    от страха в штаны наложит так это фифа штоль и есть?

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Дубль у Сергачева! Во дает!)

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    не пугай так Фифу! Саня гроза Пустых Ворот же!)

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Кстати, ВК первыми вышли в ПО)

    21.03.2025

  • Sergei

    Молодец Александр, с утра настроение поднял, осталось забить 7 шайб в 13 матчах этого чемпионата , ты уж постарайся Саша , верим получится . А какие символичные цифра 888 шайб забил игрок с № 8 на спине, удачи.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Сегодня и Сергачев с Миромановым забили)

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Дорофеев опять!! Надеюсь победную забил!

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    в любом случае он давно ничего не коментит не из фифки, ни из гпв)) так что твое предположение точно мимо))

    21.03.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Великолепная препарация рекорда! Моё восхищение вами!

    21.03.2025

  • Скиталец

    Никто его не банил, ты видел в последнее время, чтобы даже за явную грязь банили? То-то, он сам эту легенду придумал и слился. Зарегился под ником гпв и минуса наяривает от злости и ненависти.

    21.03.2025

  • _Металлург_

    А может ему Бетмен спать ночью не дал? Или, что более вероятно, лично приказал пропустить от Овечкина.

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    его давно забанили

    21.03.2025

  • Скиталец

    Что за вошь? Крыса фифка имел ввиду?))

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, и всяким нехорошим делам ещё научили...:confused:

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Отравился нехорошими газами, очевидно же, ну.

    21.03.2025

  • KlimA

    ох уж эти гидры газовые.. такого парня испортили..)

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не, от нас не таким уходил, это газпромом нажитое уже...:face_with_monocle:

    21.03.2025

  • KlimA

    поросята.. чё с вас взять..

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вратарь - гоняла.

    21.03.2025

  • adamantane'

    :zany_face::zany_face:

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    А вот мы с Дзюбой ищем. Ибо рекорды не пахнут, как говорит Артемий.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Сегодня у Ильи Сорокина 2 передачи за матч!!)))

    21.03.2025

  • KlimA

    Мы не ищем лёгких рекордов!!

    21.03.2025

  • KlimA

    Будет ухо как у борца..

    21.03.2025

  • сергей пантелеев

    Дай подумать... Значит так, Эрсон или молодой, или старый, или не опытный, или из КХЛ.

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Самвел Эрсонян он.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Офтоп. Макдоне в ухо шайба прилетела...Здоровья!

    21.03.2025

  • Скиталец

    В третьем Кэпс не были похожи на себя. 2-17 по броскам, так не годится.

    21.03.2025

  • Андрей Коняхин

    Александр Великий!

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Чо палишь то?

    21.03.2025

  • Vladimir Demin

    Супер!

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Очевидно, что если покопаться, то он и не Сэм вовсе, а Семен, и не Эрссон, а Арсеньев..)

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Удивительно, но в этот раз Вашингтон просел в 3 периоде. Надеюсь, разовая акция))

    21.03.2025

  • Оскара Тому Харди

    Не в пустые,не русскому вратарю, не из офиса и даже не в большинстве...Александр,нельзя так..Весь контент сломали Острову нашему..

    21.03.2025

  • Owck

    "в 447-й раз Ови набирает 2+ очка за игру"??? Сегодня то же???

    21.03.2025

  • miker65

    Дружище! А по голам полицаям Нью-Йорка он какой?

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    Овечкин с 52 шайбами вышел на чистое второе место в истории НХЛ по голам в ворота «Филадельфии».После сегодняшнего гола Ови превзошёл результат Марио Лемье (51), и теперь уступает только капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (56).

    21.03.2025

  • polov

    Восемь негритят Охотились на зайца Один сказал : возьму с собой И семь ребят остались

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Эх, факин Макбет... ээ Комбайн...

    21.03.2025

  • Ментяра

    Очко и у тебя есть, вопрос в целостности :laughing::laughing::laughing: А гражданин России Александр Овечкин гроза всех вратарей:thumbsup:

    21.03.2025

  • Скиталец

    Саша, 4-й по заброшенным! И это он еще 16 игр пропустил.

    21.03.2025

  • Ментяра

    Вс? ближе и ближе, молорик, Саня!

    21.03.2025

  • miker65

    100 очков - это 100% в плове.

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    исправил

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Админресурс Бэттмена отменил гол Карлсона и сделал всё для снятия вратаря, но дубль не получился.:sunglasses:

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    Уже 102 игрока в истории Вашингтона отдавали праймери на Ови, из текущего состава не отдавали только вратари, а так же Бовилье, Рэддиш, Алексеев и Дюхэйм

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    - Сэмюэл Эрссон стал 104-м вратарем лиги, пропустившим от Ови 3 и более шайб,( в его воротах побывали: 839, 853 и 888-я шайбы Ови) в 5 играх при 14 бросках в створ -8-й праймери Алексея Протаса на Ови, с его передач были заброшены: 747,857, 858, 862, 866, 869, 876 и 888-я шайба Ови(18-й показатель в истории Вашингтона) 1-й показатель у Бэкстрема -136

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    -1607-е очко в РС, 888+719 (11-й, 10-й Сакик-1641, 9-й Кросби -1670, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1340(31-й) -1607-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Сакик-1641, 5-й Гретцки-1669, 4-й Кросби-1670, , 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1340 (13-й) -1748-е очко в РС-1607 и КС-141, 960 ш+788 п, (12-й, 11-й Бурк-1759, 8-й Кросби-1871, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1520(25-й) -52-я шайба и 83-е очко в 78 играх с Филадельфией в РС, 340-й бросок в створ

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    -6822-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд, 2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кросби-4263(21-й),Кэйн-4198(24-й), -7464-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4805(19-й) -3728-й хит в РС(3-й, 2-й Мэтт Мартин-3922,1-й Кэл Клаттербак-4029), преследователь: Люк Шенн-3612(5-й) -4369-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Кэл Клаттербак -4394, 1 -й Мартин -4402,) преследователь: Люк Шенн - 3779(5-й)

    21.03.2025

  • KlimA

    А Овечкин вперёд и вперёд! По Филям и Детройтам идёт!!

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    -159-я в марте в 269-й игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх, 3-й Г.Хоу-141 в 289 играх, 4-й Лемье-138, 5-й Ягр-137) действующие: Кросби -110(18-й), Стэмкос-108(19), 159 шайб это рекорд НХЛ за карьеру в календарном месяце(2-й Гретцки-157(декабрь), 3-й Г. Хоу-154(январь) -150-я шайба в четверг в 249 играх(4-й, 3-й Бр. Халл-156, 2-й М. Ришар-157,1-й Г. Хоу-175,) преследователь: Стэмкос-148(5-й) в 253 играх, – Копитар-101 шайба (24-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -82 шайбы и во вторник- 157 шайб

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    -413-я в РС после 30 лет (2-й, 3-й Эспозито-391, 4-й Бьюсик-374, 5-й Селянне-338,1-й Хоу-415), действующие: Кросби-234, Малкин-216. Всего 9 игроков забросили 300 шайб и более после 30 лет. -182-я после 35 лет(4-й, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), всего 29 игроков НХЛ преодолело планку в 100 шайб после 35 лет, действующие: Кросби-99, Малкин-87, Перри-67 -108-я после 37 лет(6-й, 5-й Ягр-120,… 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), Ови стал 7-м игроком в истории НХЛ забросивший 100 шайб после 37 лет, действующие: Малкин-40, Перри-39, Кросби-24 -35-я в возрасте 39 лет(2-й, 1-й Г.Хоу-39,) действующие: Перри-15. Александр рекордсмен среди 34- летних-48, 36- летних-50 и 37-летних- 42)Только 3 игрока смогли забросить 100 шайб после 39 лет: Хоу-152, Ягр-107 и Селянне-105

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    -639-я шайба заброшенная в победных играх(1-й, 2-й Гретцки-635, 3-й Г.Хоу-542,4-й Эспозито-513, 5-й Ягр-510, 6-й Бр. Халл-476), действующие: Кросби-450(9-й), Стэмкос-411(16-й) -436-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -331(19-й ) -562-я в равных составах(3-й, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-432(12-й) -240-я в 1-м периоде(2-й, догнал Эспозито-240, 1-й Гретцки с 241-й шайбой), действующие: Кросби -190 (18-й) -960-я в РС и КС 888+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016)действующие: Кросби -687(17-й), Стэмкос-628(26-й),Малкин-578(39-й)

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    Дух Хлебонасущенского представляет - 888-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-6 шайб), действующие: Кросби-616(18-й), Стэмкос-578(22-й), Малкин-511(44-й), - 888-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -616(6-й), Малкин-511(22-й), -1479 игра в регулярке(28-й, 27-й Бёрнс-1483, 3-й Мессье-1756, 2-й Г.Хоу-1767, 1-й Марло-1779) -674-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635, 4-й Ягр-623. Кроме этих хоккеистов планку в 600 игр с заброшенными шайбами никто не преодолел), действующие: Кросби-498(17-й) -148-й раз открывает счет в РС(1-й, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Ягр-135, 3-й Бр. Халл-131), из действующих игроков ближайший преследователь Кросби-117(6-й), Стэмкос-91(25-й), П.Кэйн-84(37-й), Маршан-83(41-й), Малкин, Таварес, Пастрняк -80( (48-50-й)

    21.03.2025

  • сергей пантелеев

    Красивые цифры у Михалыча) Лепота)

    21.03.2025

  • Скиталец

    Да, вот теперь правильно)) 8-888.

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    8888года!

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    2888 года?)

    21.03.2025

  • Скиталец

    Сегодня 88-марта:joy:

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    Самуэль Эрссон голкипер №173,первая шайба 1 марта, 2024,всего 3.

    21.03.2025

  • Owck

    Всё же 35+22

    21.03.2025

  • Скиталец

    8-й забил 888-й! 88-й победный)

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр 2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 57 очков(35+22),52 игры продолжается...

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр

    21.03.2025

  • Алексей Х

    8 негритят показались всем Эрссона прогнали, их осталось 7

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    12. -160 558-718(921/925), сез. 33-41(82/78) 13. -142 607-749(1003/999), сез. 49-31(82/74) 14. -107 658-765(1084/1044), сез. 51-16(81/45) 15. -97 706-803(1152/1125), сез. 48-38(68/81) 16. -84 730-814(1197/1173), сез. 24-11(45/48) 17. -57 780-837(1274/1253), сез. 50-23(77/80) 18. -40 822-862(1347/1335), сез. 42-25(73/82) 19. -32 853-885(1426/1417), сез. 31-23(79/82) 20. -6* 888*-894 (1479*/1487), сез. 35*-9 (53*/70) * по состоянию на 21.03.2025

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    Сравнение голов (сыгранных матчей) Овечкина с Гретцки нарастающим итогом и по сезонам в регулярке НХЛ: 1. +1 52-51(81/79) 2. -8 98-106(163/159), сез. 46-55(82/80) 3. -35 163-198(245/239), сез. 65-92(82/80) 4. -50 219-269(324/319), сез. 56-71(79/80) 5. -87 269-356(396/393), сез. 50-87(72/74) 6. -128 301-429(475/473), сез. 32-73(79/80) 7. -142 339-481(553/553), сез. 38-52(78/80) 8. -172 371-543(601/632), сез. 32-62(48/79) 9. -161 422-583(679/696), сез. 51-40(78/64) 10. -162 475-637(760/774), сез. 53-54(81/78) 11. -152 525-677(839/847), сез. 50-40(79/73)

    21.03.2025

  • Скиталец

    7 еще до великого Рима.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    С победой кэпс, Ови с голом)) Нерусскому, не в пустые, не в ПП)) === Огнетушители накопились, сегодня подраздадим)) По общему правилу - не более одного в одни руки (Острову - 2):rofl: Всех с доброй пятницей!!

    21.03.2025

  • Скиталец

    Как же нам повезло жить в это историческое время. Саня зверюга)

    21.03.2025

  • Sergey Krug

    С победой!Есть 888!Есть 100 очков Вашингтона!

    21.03.2025

  • невропатолог176

    Доброе утро, от Александра Овечкина!). Спасибо Саша.

    21.03.2025

  • .Алексей.

    Зверь.

    21.03.2025

  • baruv

    Столичные первыми в лиге набирают 100 очков (в прошлом году было всего 91). Ови-7 голов. 13 матчей...

    21.03.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Судьи - Клоуны !

    21.03.2025

    • «Флорида» в овертайме выиграла у «Коламбуса», Бобровский сделал 26 сейвов

    «Сент-Луис» в овертайме обыграл «Ванкувер» и продлил победную серию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости