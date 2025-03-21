«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Овечкин забил один гол
«Вашингтон» на своем льду выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол. Теперь у него 57 (35+22) очков в 53 матчах этого сезона. 39-летний россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забросить 6 шайб, чтобы достичь отметки 894 гола за карьеру в регулярных чемпионатах.
«Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке — 64 очка в 70 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы: Овечкин — 35 (Протас, ван Римсдайк), 14:25 — 1:0. Духайм — 8 (Рой, Бовилье), 21:56 — 2:0. Манджапане — 12 (Бовилье), 31:06 — 3:0. Пелинг — 6, 45:10 — 3:1. Кутюрье — 11 (Пелинг, Типпетт), 57:24 — 3:2.
Вратари: Линдгрен — Эрссон (56:25 — 57:24, 57:35).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 16 (6+8+2) — 29 (5+7+17).
Наши: Овечкин (15.36/4/0) — Замула (16.25/0/+1), Мичков (20.01/2/0).
21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
