Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию»

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2. «Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи.

Российский голкипер Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска по своим воротам.