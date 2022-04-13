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Сегодня, 04:39

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2. «Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи.

Российский голкипер Илья Самсонов отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 - : -
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 - : -
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 - : -
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 - : -
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 - : -
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 - : -
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 - : -
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 - : -
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 - : -
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 - : -
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 - : -
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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