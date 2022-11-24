Шайба Овечкина в овертайме принесла «Вашингтону» победу над «Филадельфией»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 3:2.

Победную шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин, который набрал в этой встрече 2 (1+1) очка. Также результативными передачами отметились форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник «Флайерз» Иван Проворов.

После этого матча «Вашингтон» и «Филадельфия» имеют по 19 очков и занимают 13-е и 12-е места на «Востоке» соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Фрост — 3 (Санхейм, Фараби), 5:27 — 0:1. Юханссон — 5 (бол., Овечкин, Оши), 11:05 — 1:1. П. Браун — 1 (Проворов, Делорье), 34:33 — 1:2. Милано — 3 (Кузнецов, Оши), 57:02 — 2:2. Овечкин — 10 (Строум, Густафссон), 61:04 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Сандстрем.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (10+14+6+2) — 23 (10+5+8+0).

Наши: Кузнецов (19.39/2/0), Овечкин (23.03/4/+1) — Проворов (21.41/0/0).

24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.