«Вашингтон» — «Филадельфия»: во сколько начало предсезонного матча НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз» проведут предсезонный матч НХЛ в ночь на вторник, 22 сентября, по московскому времени. Встреча пройдет на GIANT Center в Херши, штат Пенсильвания. Начало матча — в 02.00 по московскому времени.

Следить за счетом и событиями встречи можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей североамериканской лиги. Искать трансляции можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на платформе «VK Видео».

Для «Филадельфии» это первый предсезонный матч. «Вашингтон» днем ранее открыл предсезонку встречей с «Бостоном» (2:3).

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