810-й гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу хозяев забросил Александр Овечкин, который сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги до 84 голов. У гостей отличились Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк и Уэйд Эллисон.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд и поднялась на 13-е место в таблице Восточной конференции с 43 очками в 43 матчах. «Вашингтон» занимает седьмую строчку с 52 очками в 45 играх.