«Вашингтон» уступил «Филадельфии», у Овечкина «-1»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 1:2.

На шайбы Дерика Брассара и Шона Кутюрье хозяева ответили точным броском Бретта Лисона. Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили встречу с показателем полезности «-1», у защитника «Флайерз» Ивана Проворова «+1».

После этого матча «Вашингтон» и «Филадельфия» имеют по 14 очков.