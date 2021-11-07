«Вашингтон» уступил «Филадельфии», у Овечкина «-1»
04:32
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Филадельфии» со счетом 1:2.
На шайбы Дерика Брассара и Шона Кутюрье хозяева ответили точным броском Бретта Лисона. Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов завершили встречу с показателем полезности «-1», у защитника «Флайерз» Ивана Проворова «+1».
После этого матча «Вашингтон» и «Филадельфия» имеют по 14 очков.
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